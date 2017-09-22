Беларусь автомобильная: Машин много, но они дорогие 3 22.09.2017, 16:19

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Почему белорусские автомобилисты мечтают пересесть на общественный транспорт.

Сегодня автомобилистам предложили пересесть с частного транспорта на общественный, имея вместо билета водительское удостоверение. Таким образом Беларусь присоединилась к европейской акции «День без автомобиля», которая проходит ежегодно, чтобы привлечь внимание к загрязненности городов выхлопными газами и перегруженности улиц, пишет сайт телеканала «Белсат».

Много ли автомобилей в Беларуси?

Согласно официальной статистике, в Беларуси зарегистрировано почти 3 млн легковых автомобилей, в Минске плотность автомобилей на тысячу населения самая большая – около 400 машин на 1000 человек. Что теоретически означает, что у каждой семьи есть в собственности авто. За последний год частный автопарк белорусов увеличился на 50 тысяч машин.

Беларусь по этому показателю далеко обогнала Украину и Россию, но машин у наших жителей все же меньше, чем у граждан стран Евросоюза. Относительно близко мы к автомобилизированности Словакии, Венгрии и Хорватии.

Средняя цифра по всей Европе – 573 автомобиля на 1000 человек. Больше всех машин – у жителей Люксембурга, автомобилей там зарегистрировано около 700 на тысячу граждан.

«В последнее время рост количества автомобилей у нас стабилизировался. Есть естественная граница автомобилизации, и у нас для нее две причины. Во-первых, характер развития города. У нас немного людей в городе живут в частных домах, что сделало бы владение автомобилем неизбежным и в то же время удобным. Во-вторых, характером наших домашних хозяйств – это два, три, четыре человека. Одного автомобиля им достаточно, и не нужно ждать, что у людей в панельных домах будут появляться по две машины. На это нет денег, а для машин нет больше места», – говорит Дмитрий Бибиков, урбанист и основатель «Минской урбанистической платформы».

Частный транспорт или общественный?

На первый взгляд, у минских автомобилистов нетяжелая жизнь. Не запрещен доступ в центр города автомобилям с дизельным мотором, как, например, в Париже. Парковки в большинстве случаев бесплатные, нет многочасовых пробок, а дороги – широкие.

Фото: Artem Svetlov / flickr.com

«Да, мы пока справляемся. Но эта идея середины прошлого века, что чем больше места, тем легче машинам. Легче будет, если будет хорошо развит общественный транспорт. Дело не в ширине улиц, а в благоустройстве», – говорит Дмитрий Бибиков.

Чем больше людей пользуется велосипедами, общественным транспортом, тем легче ехать в автомобиле тем, кто действительно нуждается – например, курьерам.

Стимулировать автомобилистов чаще пользоваться метро или велосипедом можно разными способами, но главные стимулы всегда экономические – например, платные парковки в центре города. Плата за место, кроме интересов общественного транспорта, охраняет и интересы собственно автомобилистов.

«Здесь все просто. Если есть парковка с прогрессивной оплатой, когда тариф увеличивается, чем больше вы на ней стоите, тем больше шансов, что если вы приедете на это место, то оно будет свободно. Ведь если парковка в центре города бесплатная, то кто угодно может приехать и оставить свою машину на три дня, и ему все равно. Плату за парковку нужно рассматривать как краткосрочную аренду пространства. Ведь если кто-то ставит здесь машину, никто другой местом пользоваться уже не может, но место не продается вместе с машиной, как и топливо, – за него надо платить, это справедливо», – говорит Дмитрий Бибиков.

Старый автомобиль – дорого и неэкологично

На экологический образ города и на благополучие всех участников дорожного движения влияет также и вид, и размер автомобиля. Согласно автомобильной статистике Европейской комиссии, в большинстве стран Евросоюза в последние годы предпочтение отдается автомобилям с малым объемом двигателя. Кроме того, европейцы прогрессивно отказываются от дизельного топлива в пользу бензина и гибридов. Электрокары также набирают популярность, но медленно.

Фото: pwbaker / flickr.com

В 2015 году страной с наибольшим количеством автомобилей старше 20 лет, была Польша (33%), за ней следуют Эстония (26%) и Латвия (22%). Самые новые же автомобили в Люксембурге, Бельгии, Ирландии и Австрии. Во многих странах Евросоюза действуют программы льгот для тех, кто решился поменять свой старый автомобиль на новый, с меньшим выбросом СО2. Страны, где действуют такие льготы, быстро восстанавливают свой автопарк.

Между тем, в Беларуси подержанные автомобили из стран Евросоюза стоят намного дороже, из-за соглашения о Таможенном союзе с Россией и Казахстаном и необходимости платить за такую машину налог. Например, автомобиль Volkswagen Passat 2007 года с дизельным двигателем 2.0 на белорусском сайте продажи автомобилей стоит 7490 USD, на польском –5915 USD.

Сегодня в Минске водителям автомобилей можно свободно ездить на всех видах общественного транспорта. Минское велосипедное общество будет раздавать фрукты и энергетические батончики автомобилистам, которые в этот день откажутся от авто. В городе пройдет велосипедный пробег и праздничные мероприятия. В этом году к европейской акции «День без автомобиля» в Беларуси присоединился 31 город, почти вдвое больше, чем в прошлом году.