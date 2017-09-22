Николай Черноус взялся за барановичских дорожников 1 22.09.2017, 16:59

Николай Черноус

Фото: racyja.com

Активист собирает подписи с требованием провести ремонт дорог.

Барановичский активист ОГП Николай Черноус продолжает сбор подписей под обращением к местным властям с требованием провести ремонт дорог, пишет ucpb.org.

«Поднимаю вопрос высоких бордюров, которые неудобно родителям с колясками, жителям в возрасте, людям с ограниченными возможностями, - обращается через" Фейсбук "к жителям Барановичей активист ОГП. - Призываю инициативных жителей поставить подписи под обращением к власти. Так же хочу поднять вопрос ремонта дорожного покрытия. Например, ул. Гагарина. Свежий асфальт. Еще не успели разрезать ленточку, а лужи как были на старом покрытии, так и остались на новом. Вопрос: какое качество гарантирует дорожное предприятие, с которым власть заключила договор? Какую гарантию дает предприятия на свою работу? Всех неравнодушных призываю поддержать обращение!

Мои контакты: мтс 52 94 094, вел. 646 13 67. Звоните!»

По словам Николая Черноуса, под обращением уже подписались несколько десятков человек. Через неделю барановичские активисты планируют передать обращение председателя Барановичского райисполкома Василию Хватику.