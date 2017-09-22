России грозят новые санкции за торговлю с КНДР 2 22.09.2017, 17:23

3,117

США собирается отрезать Пхеньян от источников дохода.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который расширяет полномочия американского Минфина по введению новых санкций против КНДР и тех, кто оказывает Пхеньяну помощь в различных отраслях экономики, в частности в торговом и финансовом секторах, пишет сайт Guidhall.

«Северной Корее слишком долго позволялось злоупотреблять международной финансовой системой с целью получения помощи в деле финансирования своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет», — заявил Трамп.

Он добавил, что цель указа — «отрезать источники дохода», благодаря которым Пхеньян получает средства на разработку «самых смертоносных вооружений из всех, что известны человечеству».

Как отмечается в распространенной Белым домом документации, новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги. Минфин получит право вводить ограничения против партнеров Пхеньяна в многих других сферах. Эти меры также призваны нарушить почтовое и грузовое сообщение КНДР с другими странами.

Глава финансового ведомства теперь также может «блокировать любые денежные средства, поступающие из/в и проходящие через [банковские] счета, связанные с Северной Кореей и находящиеся в Соединенных Штатах или принадлежащие гражданам США». Постановление также предоставляет полномочия министру финансов США — после консультаций с госсекретарем — вводить ограничения в отношении лиц, связанных с промышленностью, транспортной отраслью или занимающихся импортом или экспортом в КНДР. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР.

Трамп подчеркнул, что постановление «позволит Министерству финансов по своему усмотрению вводить санкции против любого иностранного банка, который осознанно проводит или содействует значительным торговым сделкам с Северной Кореей». «Иностранные банки столкнутся с очевидным выбором: вести бизнес с Соединенными Штатами или содействовать торговле с попирающим законы режимом [лидера Ким Чен Ына] в Северной Корее, — указал американский лидер. — Режим больше не может рассчитывать на то, что другие будут способствовать его торговой и банковской деятельности. Режим уже не может рассчитывать на содействие в деле проведения своих торговых и банковских операций».

По данным Белого дома, одной из стран, которая продолжает торговать с Пхеньяном вопреки запрету, остается Россия — как минимум восемь груженных дизельным топливом танкеров, которые в этом году отплыли из РФ, отправились в КНДР, сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в изначально оформленных докладных получателем груза, как правило, значатся другие страны, но выйдя из порта, судно меняет направление движения.

«Северная Корея использует обманные действия, чтобы скрыть истинное происхождение этих товаров. Было обнаружено, что Пхеньян регулярно искажает идентификационные обозначения и документацию судов», — заявил помощник министра финансов США Маршалл С. Биллингсли.

1 июня Минфин Штатов внес в «черный список» за торговлю с КНДР «Независимую нефтяную компанию» (ННК), которая принадлежит бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.