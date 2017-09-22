Начальник брестской ГАИ: «Бесправников» будут привлекать к уголовной ответственности 35 22.09.2017, 17:46

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Фото: БелТА

В законодательстве ожидаются серьезные изменения.

ГАИ Брестской области сделала интервью с главой региональной инспекции Сергеем Талатаем. Среди прочих прозвучал и вопрос о нововведениях в законодательстве. Начальник областной Госавтоинспекции назвал изменения серьезными. По его словам, в скором времени ужесточат наказание для водителей, которые повторно попадутся за вождение без прав, пишет onliner.by.

Наказание для «бесправников» предусматривает статья 18.19 КоАП РБ. В ней сказано: «1) Управление ТС лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления ТС лицу, не имеющему права управления влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати б. в. 2) Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти б. в.».

Сергей Талатай утверждает, что планируется ужесточить ответственность:

«Граждане, лишенные права управления, которые позволили себе повторно сесть за руль без прав, будут привлекаться уже не к административной, а к уголовной ответственности. Кстати, если в Англии, Германии человек сел за руль без права управления, это расценивается как серьезное преступление. В большинстве стран это уголовное преступление. Считаю это правильным, ведь мы не идем выполнять функции хирурга, не имея соответствующего образования? Нельзя и за руль автомобиля садиться, не имея на это права».

Сергей Талатай неоднократно высказывался за то, чтобы убрать нерегулируемые пешеходные переходы, демонтировать знаки, запрещающие остановку и стоянку, выступить категорически против расширения проезжей части, внедрить в законодательство понятие «дорожное хулиганство», запретить продажу алкоголя на заправках.