закрыть
22 сентября 2017, пятница, 20:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

С выставки в Госдуме РФ украли хамон

15
  • 22.09.2017, 18:12
  • 3,721

Окорок должен был демонстрировать изобилие Ставропольского края.

В Госдуме проводят проверку сведений о пропаже окорока с прошедшей на Охотном ряду выставки-презентации Ставропольского края.

"К нам поступили сведения о том, что в ходе проведения выставки Ставропольского края в Госдуме с 11 по 15 сентября был несанкционированно вынесен один из экспонатов - окорок, хамон", - сообщил "Интерфаксу" источник в управлении государственной службы и кадров.

В управлении отметили, что разберутся, кто причастен к данному инциденту, но выразили уверенность, что это не могут быть сотрудники Госдумы.

Выставка-презентация Ставропольского края прошла в холле между старым и новыми зданиями нижней палаты парламента с 11 по 15 сентября. Экспозиция включала в себя натуральные продукты: виноград, яблоки, груши, мясные и молочные изделия, производимые в Ставропольском крае. Кроме того, в качестве угощения была предложена черная икра.


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!