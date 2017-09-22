Ядерные державы и атомные бессребреники 1 22.09.2017, 18:32

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У кого есть ядерное оружие и сколько?

Более двух третей стран мира требуют полного запрета ядерного оружия. Все, что нужно знать о ядерных арсеналах, инициативах по их уничтожению и перспективах последних, - в справке “Немецкой волны”.

На сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке многие государства уже подписали Договор о запрете ядерного оружия (он был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН и открыт для подписания 20 сентября. - Ред.). Как выразился генсек ООН Антониу Гутерриш, этим они хотят создать мир "без оружия судного дня". Но страны, обладающие ядерным оружием (ЯО), в инициативе не участвуют.

У кого есть ядерное оружие и сколько?

Принято считать, что сегодня в мире фактически существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. В их распоряжении, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2017 года, находятся в общей сложности около 15 тысяч ядерных боеголовок. Но распределены они среди стран "девятки" очень неравномерно. На долю США и России приходятся 93 процента всех атомных боезарядов на планете.

У кого есть официальный ядерный статус, а у кого - нет?

Официально ядерными державами считаются только те, которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Это (в порядке создания своей первой атомной бомбы) - США (1945 год), СССР/Россия (1949 год), Великобритания (1952 год), Франция (1960 год) и Китай (1964 год). Остальные четыре страны хоть и располагают ЯО, к договору о его нераспространении не присоединились.

Северная Корея вышла из договора, Израиль никогда официально не признавал наличие у него ядерного оружия, но считается, что оно у Тель-Авива есть. Кроме того, в США предполагают, что Иран продолжает работать над созданием атомной бомбы, несмотря на официальный отказ от военного использования ядерной энергии и контроль со стороны МАГАТЭ.

Как менялось количество ядерных боеголовок

Хотя с течением времени все больше государств стали обладать ЯО, количество ядерных боеголовок сегодня значительно ниже, чем во времена холодной войны. В 1980-е годы их было около 70 тысяч. Сегодня их число продолжает сокращаться в соответствии с соглашением о разоружении, заключенным США и Россией в 2010 году (договор СНВ-III). Но количество не так важно. Практически все ядерные державы модернизируют свой арсенал и делают его еще более мощным.

Какие есть инициативы по ядерному разоружению?

Старейшая такая инициатива - Договор о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие его государства, у которых нет ЯО, берут на себя обязательство надолго отказаться от его создания. Официальные ядерные державы обязуются вести переговоры о разоружении. Однако соглашение не остановило распространение ЯО.

Еще одно слабое место договора - он в долгосрочной перспективе делит мир на тех, у кого есть ядерное оружие, и тех, у кого его нет. Критики документа также отмечают, что пятерка официальных ядерных держав также является и постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Были ли успешные договоры о ядерном разоружении?

США и СССР/Россия после окончания холодной войны уничтожили значительное количество ядерных боеголовок и их носителей. По договору СНВ-I (подписан в июле 1991 года, вступил в силу в декабре 1994-го, истек в декабре 2009-го. - Ред.), Вашингтон и Москва существенно сократили свои ядерные арсеналы.

Барак Обама и Дмитрий Медведев подписывают договор СНВ-III, апрель 2010 года

Этот процесс был непростым, время от времени тормозился, но цель была для обеих сторон настолько важна, что президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев весной 2010 года подписали договор СНВ-III. Обама тогда объявил о своем стремлении к безъядерному миру. Дальнейшая судьба договора считается неопределенной на фоне политики демонстрации военной силы, проводимой президентом США Дональдом Трампом, и российских действий в отношении Украины.

Какие страны отказались от ядерного оружия

От попыток создать атомную бомбу отказалась незадолго до отмены режима апартеида ЮАР, а также Ливия в 2003 году. Особняком здесь стоят бывшие республики СССР, унаследовавшие после его распада ядерное оружие. Украина, Беларусь и Казахстан подписали Лиссабонский протокол, сделавший их сторонами в договоре СНВ-1, а затем присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Самый большой арсенал, третий в мире после США и России, был у Украины. Отказавшись от него, Киев получил взамен финансовую помощь, а также гарантии безопасности и территориальной целостности от ядерных держав, закрепленные в так называемом Будапештском меморандуме. Однако меморандум носил характер добровольного обязательства, не был ратифицирован ни одним из подписавших его государств и не предусматривал механизма санкций.

С началом в 2014 году конфликта на востоке Украины критики меморандума говорят, что отказ Киева от ЯО себя не оправдал. Они полагают, что наличие у Украины ядерного оружия не позволило бы России аннексировать Крым. С другой стороны, эксперты отмечают, что пример Северной Кореи может вызвать цепную реакцию, когда все больше стран захотят получить атомные боезаряды.

Каковы перспективы запрета ЯО

Нынешняя инициатива по запрету ЯО - не более чем символический жест против гонки ядерных вооружений. Хотя бы уже потому, что все девять ядерных держав не принимают в этой инициативе участия. Они утверждают, что ядерное оружие - лучшая защита от нападения, и указывают на уже существующий договор о нераспространении. Но в этом договоре о запрете речь не идет.

НАТО также не поддерживает договор, открытый 20 сентября для подписания. Кампания по его подписанию, как сказано в официальном заявлении альянса, "не принимает во внимание все более угрожающей международной обстановки в сфере безопасности". Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, назвал инициативу "почти безответственным" "самообманом". По его словам, она может только ослабить договор о нераспространении.

С другой стороны, Беатрис Фин, глава международной кампании за отказ от ядерного оружия, призвала страны мира присоединиться к инициативе. Она подчеркнула, что ЯО - "единственный вид оружия массового поражения, который до сих пор не запрещен, несмотря на свою разрушительную силу и угрозу для человечества". По ее выражению, с приходом к власти в США Дональда Трампа эта угроза возросла.