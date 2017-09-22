Молдова в ООН призвала РФ вывести свои войска из Приднестровья 22.09.2017, 20:26

Российские войска находятся на территории Молдовы вопреки международному праву.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп, выступая на Генеральной ассамблее ООН, потребовал полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровского региона. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы подтверждаем свое требование о полном и безоговорочном выводе так называемой Оперативной группы российских войск, которая является «наследницей» 14-й армии СССР и незаконно расквартирована на территории нашей страны», - заявил молдавский премьер.

Филипп отметил, что военные учения, проходящие на постоянной основе в регионе с участием российских войск и войск непризнанного Приднестровья, являются вызовом национальной безопасности Молдовы.

Премьер-министр подчеркнул, что вопреки фундаментальным принципам международного права, положениям Конституции Молдовы и взятых Россией на себя обязательств, российские войска до сих пор находятся на территории Молдовы.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН отложила до октября рассмотрение вопроса о выводе российских войск из Приднестровья.