Кобяков удивился потерям воды в «Минскводоканале» 16 22.09.2017, 20:50

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В системе «Минскводоканала» потери очищенной воды составляют почти четверть всего объема — 23%.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков во время посещения предприятия.

«По Минску сейчас потери воды 23% — это представить трудно. Практически четверть всего объема воды уходит неизвестно куда. Мы ее добыли, подали, очистили — и потеряли», — передает БелТА возмущение руководителя правительства. Кобяков поручил навести порядок в этом.

Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин признал наличие проблемы. Он заявил, что предприятие работает над ее решением. «Коммуникации все проходят под землей, в Минске их большая скученность, и аварию можно не всегда увидеть. Есть современный комплекс, позволяющий под землей искать скрытые утечки. Мы обследуем 500 км сетей в год, в этом году должны выйти на 550 км, и это дает свои результаты», — объяснил он.

Аврутин добавил, что из названных 23% потерь от 10% до 15% — это потери внутри домов. «Это текущие стойки, текущие магистрали, показания, которые жители заявляют несвоевременно. Мы провели эксперимент в районе Зеленого Луга и убедились, что из 23% только около 3-7% приходилось на сети водоснабжения», — заявил руководитель «Минскводоканала».