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В аэропорту в Москве задержали семейную пару из Беларуси

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  • 22.09.2017, 21:23
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Супружеская пара скрывалась от уголовного преследования в Камбодже.

В московском аэропорту «Шереметьево» задержали супружескую пару из Беларуси, которая скрывалась от уголовного преследования в Камбодже и находилась в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Мужчину и женщину подозревают в совершении тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем) и ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси.

Несмотря на предпринятые супружеской парой меры конспирации, их передвижения по миру контролировали сотрудники ГУБОПиК МВД, сообщается на сайте ведомства. Благодаря международному и межведомственному взаимодействию установили, что они находятся на территории Камбоджи.

Супружескую пару задержало главное отделение миграционного департамента Камбоджи при содействии сотрудников белорусского посольства во Вьетнаме. Мужчину и женщину депортировали в Россию, где их задержали на пограничном контроле.

Сейчас решается вопрос о помещении их под арест, чтобы экстрадировать в Беларусь.

Против супружеской пары возбудили уголовные дела по материалам, собранным сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД. Их расследует главное следственное управление центрального аппарата СК Беларуси.


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