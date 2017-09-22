«Клиника» русского мира 1 Кирилл Сазонов, espreso.tv

22.09.2017, 21:37

3,325

Кирилл Сазонов

После выхода фильма «Бесславные ублюдки», российскому МИДу пришлось придумывать себе новое неофициальное название.

Справедливости ради стоит отметить, что сторонники «русского мира», живущие в Украине тоже не страдают лишней адекватностью и разделяют симптомы своих товарищей из России.

Все они искренне доказывают, что российских военных в Донбассе нет, танки и «Грады» шахтеры и трактористы купили в «Военторге» и откопали в шахтах, а Земля плоская и стоит на трех слонах.

Все знают, что нести чушь нужно бережно и очень аккуратно, чтобы не расплескать. Чушь хороша, когда она полная. Но то, с какой убежденностью глава российского МИД Сергей Лавров или украинский нардеп Вадим Новинский рассказывают миру страшные сказки, вызвало бы восхищение у самого Станиславского. Похоже, они как-то договорились с реальностью не замечать друг друга и прекрасно себя теперь чувствуют.

Глава российского МИДа Лавров выступил на сессии Генассамблеи ООН и поговорил о наболевшем – о фактическом возвращении к «холодной войне». Думаете, каялся и обещал исправиться? Вернуть Крым и Донбасс Украине, освободить оккупированные территории в Грузии, вывести войска из Приднестровья? Наоборот – обвинил НАТО в усилении агрессии.

По его словам, "НАТО стремится воссоздать климат холодной войны и отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ". И для полноты картины обвинил Альянс в разжигании антироссийских настроений.

Я не знаю, лечится ли эта болезнь в таком возрасте и на такой должности. Но очевидно, что ключевую роль в «разжигании антироссийских настроений» играет не НАТО, а сама Россия. Кто оккупировал Крым? Кто вооружал боевиков, присылал диверсантов в Донбасс и закончил прямой вооруженной агрессией? Неужели это были переодетые американцы или немцы? Нет, это все была Россия.

Вполне логично, что симпатий к Кремлю в Украине и Европе это не добавило. Можно снова вспомнить про агрессию РФ в Грузии, про постоянное нарушение воздушного пространства стран Балтии, про бомбежку больницы в Сирии.

И упертую позицию российского МИДа – это не мы, их там нет, разгромленная больница просто постановочные съемки. Так кто у нас главный генератор антироссийских настроений? Можно сказать, что в России построили памятник автору романа «1984» Оруэлу. Где? Да, практически, везде.

Впрочем, «друзья России» в нашей стране не отстают от «страшного брата» и генерируют такие заявления, что даже спорить с ними нет смысла. В самом деле, если ты аргументированно и упорно споришь с сумасшедшим, очень похоже, что сумасшедших двое.

Например, народный депутат Украины, один из главных спонсоров УПЦ МП Вадим Новинский очень огорчился по поводу решения Сената США о предоставлении Украине оружия. По его словам, если США предоставит оружие Украине, то Россия вооружит неподконтрольные территории.

Новинский называет это «соблюдением паритета». Получается, до сегодняшнего дня Россия не снабжала боевиков оружием? Фотографии платформ с танками и артиллерией, видео колон военной техники, входящей из Ростовской области через украинскую границу – это что было? Нам всем показалось?

Похоже, что существует две реальности. Одна объективная, которую можно увидеть, оценить, проверить. В этой реальности Россия угрожает соседям, оккупирует чужую территорию, не будучи в состоянии освоить свою, снабжает оружием террористов.

В альтернативной реальности, которая доступна Лаврову и Новинскому, агрессивный блок НАТО активно продвигает антироссийские настроения, спит и видит горящую Москву, а белая и пушистая РФ не отвечает на провокации, проявляя чудеса ангельского терпения.

Наверное, эти люди на даже флюгер просто приколачивают к столбу, указывая ветру, куда тот долен дуть. Или делают скворечники для птичек без отверстия, потому что «птичка уже внутри». Спорить с ними бесполезно, им нужны не собеседники, а санитары…

Кирилл Сазонов, espreso.tv