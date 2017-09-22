Брестское «Динамо» победило минских одноклубников 22.09.2017, 22:43

Фото: tut.by

В футбольном чемпионате Беларуси обострилась борьба за золото.

Брестское «Динамо» одержало победу над одноклубниками из Минска в домашнем поединке 23-го тура чемпионата Беларуси — 1:0.

Победу хозяев принес эффектный гол Леандро Торреса со штрафного.

Динамо Брест — Динамо Минск — 1:0

Динамо Брест: Руденок — Витус, Лебедев, Аврамия, Веретило — Премудров (Легчилин, 81) — Седько (к), Осучукву, Нехайчик (Торрес, 66) — Милевский (Фамейе, 89), Нивалдо.

Динамо Минск: Игнатович — Жавнерчик, Галович, Сачивко, Карпович (Бегунов, 61) — Остроух (Николич, 84), Нойок (к), Лекович, Быков — Хващинский (Хлебас, 61), Сарока.

Гол: 1:0 — Торрес (77).

На счету минского «Динамо» после 23 матчей 52 очка. Следом в турнирной таблице идет солигорский «Шахтер», на счету которого 50 очков и игра в запасе. Третье место с 48 баллами занимает БАТЭ, у которого также игра в запасе.