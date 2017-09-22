Мэй: Британия после Brexit будет пополнять бюджет ЕС до 2020 года 22.09.2017, 23:31

Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Лондон намерен выполнить взятые ранее на себя обязательства.

Великобритания будет продолжать платить в бюджет Евросоюза до 2020 года, согласно взятым на себя ранее обязательствам, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления во Флоренции, в котором она объявила свое видение отношений с ЕС после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", Мэй отметила, что не хочет, чтобы страны Евросоюза потеряли средства из-за выхода Британии в течение бюджетного периода, который длится до 2020 года.

Стоит отметить, что бюджет ЕС был утвержден еще в 2013 году, его в том числе утвердил и британский парламент.

Мэй также подтвердила, что Британия выйдет из Евросоюза 29 марта 2019 года, а переходный период должен длиться не более двух лет.

Во время этого периода, по словам главы британского правительства, Лондон будет сохранять доступ к рынкам ЕС.

Она также выразила надежду, что вопросы переходного периода будут согласованы как можно скорее.

Напомним, что ранее сообщалось, что Великобритания готова выплатить Евросоюзу не менее 20 млрд евро компенсации за выход из его состава.

О готовности заплатить ряд стран Евросоюза уже уведомил советник Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс.

Однако в правительстве Великобритании уже объявили эту информацию "чистой спекуляцией", официальный представитель правительства Германии опроверг сообщения, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель сообщили о конкретном предложении Лондона.