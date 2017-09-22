Константин Шиталь: У нынешней власти каша в голове 22.09.2017, 23:42

В Глубоком памятник Ленину сначала убрали, но потом передумали и возвращают обратно.

До сих пор глава Глубокского райисполкома Олег Морхат отчасти был известен положительными инициативами. Например, в городе устанавливали памятники выдающимся белорусам — Вацлаву Ластовскому, Юзефу Корсаку, Иосифу Дроздовичу и другим. Также горожане запомнили музыкальное выступление главы администрации на «Вишневом фестивале».

В этом году глава города постановил к столетию октябрьского переворота установить в райцентре бюст Ленину, снесенный в 2012-м, пишет «Белсат».

«У нынешней власти каша в голове. Председатель райисполкома в церкви бывает, в костеле бывает и Ленину памятник ставит», — говорит местный журналист Константин Шиталь.

Об установлении монумента горожане узнали из радио

Олег Морхат объяснил необходимость наличия не только улицы Ленина, но и бюста тем, что «историю надо ценить».

«Простите меня, нельзя так говорить. Это не есть наша история. Это — наша трагедия. В чем можем покаяться — это да. Но афишировать это ни в коем случае нельзя. И если в настоящее время мы ставим памятники кровавым диктатором, то что нас ждет в будущем?», — прокомментировал ситуацию ксендз Вячеслав Барок.

Процессы декоммунизации проходят у соседей Беларуси

В Польше действует закон о запрете прославления и пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя.

В Украине в августе сообщили о сносе на неоккупированной территории последнего из известных памятников Ленину. Тем же путем идет Литва, где в центре столицы располагается Музей жертв геноцида, известный как музей КГБ.

За время власти коммунистов под репрессии попали от нескольких сотен до нескольких тысяч жителей Глубокского района. В сорок седьмом НКВД там же разгромило Союз белорусских патриотов. Эти и другие аргументы краевед Константин Шиталь изложил в открытом письме с просьбой к главе исполкома не почитать Ленина.

«Большевистская власть в Глубоком установилась на какое-то время в ноябре 1918-го года. И до августа 1919-го они здесь были. Чем запомнилось это время? Террором, расстрелами без суда и без следствия, грабежами», — возмущается Константин.

Кстати, хоть и не очень активное, но все же сопротивление прославлению коммунистической идеологии существует и в нашей стране. В апреле на день рождения Ленина его памятник в Могилеве облили красной краской. То же самое накануне состоялось в Бресте, Браславе и поселке Малеч.