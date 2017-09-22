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По книге Билла Клинтона выпустят сериал

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  • 22.09.2017, 23:47
Билл Клинтон

Художественный роман Билла Клинтона «Президент пропал» будет экранизирован в виде сериала.

О своих планах на книгу экс-президента США уже объявил телеканал Showtime, передает РБК со ссылкой на Reuters.

О намерении Клинтона написать политический триллер стало известно в мае. Его соавтором стал писатель Джеймс Паттерсон. Произведение будет посвящено вымышленному президенту Соединенных Штатов, который внезапно исчез из Белого дома. В совместной работе над книгой Клинтон отвечает за точное описание всех деталей, связаны с работой главы государства и службы его безопасности.

Как ожидается, книга должна увидеть свет в июне 2018 года. Дата выхода сериала по книге пока неизвестна. О своем ожидании выпуска серий по книге уже заявил сам Клинтон. «Я не могу дождаться, когда Showtime воплотит в жизнь персонажей книги», — заявил он.

Билл Клинтон возглавлял Белый дом с 1993 по 2001 год. Он является 42-м президентом США. 71-летний политик после отставки активно участвует в общественной жизни и возглавляет фонд своего имени.


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