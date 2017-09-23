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В Венесуэле выстроились многочасовые очереди за бензином

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  • 23.09.2017, 8:08
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Фото: El Universal

На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином.

Об этом пишет в пятницу El Universal.

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов. Издание отмечает, что нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

В штате Мерида дефицит бензина наблюдается уже пять дней. Там стоят в очереди по три часа, при этом в один бак заливают не больше 30 литров. Некоторые заправка закрыты.

В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензин отпускают только общественному транспорту и фермерам.

Министр нефти Эулохио дель Пино пообещал в ближайшее время наладить систему распределения топлива по всей территории страны, заверив сограждан, что дефицит скоро будет устранен, сообщает Интерфакс.

Венесуэла, экономика которой в значительной степени зависит от нефтяных доходов, переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории. В стране наблюдается недостаток продуктов питания и многих видов товаров массового потребления - от туалетной бумаги до медикаментов. Дефицит и гиперинфляция привели к тому, что население массово голодает.


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