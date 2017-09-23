закрыть
23 сентября 2017, суббота, 13:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Rammstein Show в Минске не состоится

  • 23.09.2017, 8:13
  • 2,557
Фото: UNIVERSAL

Rammstein Show, которое было запланировано на 23 сентября в столичном Prime Hall, отменяется.

Как сообщили организаторы, шоу не состоится по причине отмены тура.

Культовые немецкие музыканты из Rammstein, которые у нас давали фантастические шоу задолго до того, как другие группы нашли Беларусь на карте мира, уж очень давно не выступали в Минске. К сожалению, хороших новостей для фанатов немецких музыкантов пока нет: альбом в процессе, да и концертов группы у нас не намечается.

Теперь и симфоническое шоу Lords of the Sound, где должны были исполнить хиты Rammstein, отменяется. Организаторы сообщают, что шоу не состоится по причине отмены тура.

Напомним, Rammstein Show — проект, созданный украинским оркестром Lords of the Sound и представляющий собой необычное сочетание рока и симфонической музыки. Кавер-шоу должно было состояться на сцене Prime Hall и являлось уникальным с технической точки зрения.

Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-концертных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться с 25 сентября:

— в ЦУМе, правое крыло, в кассе kvitki.by. Время работы кассы: пн. — сб.: 12.00−19.00, вс.: 12.00−17.00. При себе иметь: билет, чек;

— переход около ГУМа ИООО «Квитки Бел», переход; пн. — вс.: 12.00−19.00. При себе иметь: билет, чек;

— денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели;

— возврат билетов, приобретенных через ЕРИП, осуществляется в кассе kvitki.by, пр. Независимости, 54, ЦУМ, 3 этаж, правое крыло. При себе иметь: билет, паспорт;

— билеты, приобретенные в салонах «Евросеть» в регионах, можно вернуть в г. Минске в ЦУМе, правое крыло, в кассе kvitki.by. Время работы кассы: пн. — сб.: 12.00−19.00, вс.: 12.00−17.00. При себе иметь: билет, чек;

— билеты, приобретенные в салонах «Связной» в регионах, можно вернуть в местах покупки билета. При себе иметь: билет, чек;

— по завершении заявленного периода возврата денежных средств обращаться к организатору.

Тел. для справок: +375 (33) 344−666−5.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!