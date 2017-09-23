закрыть
23 сентября 2017, суббота, 13:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как будут дешеветь лекарства в аптеках?

16
  • 23.09.2017, 8:18
  • 3,532

Ответ: никто не знает.

17 сентября в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Мурашко анонсировал снижение цен на лекарства европейских производителей в аптеках. По его словам, это случится уже в сентябре-октябре:

"Снижение будет идти постепенно, но оно будет значительным и существенным".

Неделя до конца сентября, аптеки ничего не знают о снижении цен.

"Мы ничего не слышали, поэтому не знаем, как будет это происходить",— говорят Еврорадио в аптеке на улице Карла Маркса в Минске.

В аптеке на проспекте Независимости фармацевт рассказывает, что лекарства уже становятся дешевле:

"Цены на лекарства уменьшаются на несколько копеек, например, на три, пять, десять копеек. Но после деноминации цены на лекарства выросли. Почему? Вопрос не к нам. Любой торговой точке невыгодно, когда цены снижаются, независимо от того, молоко это или лекарства".

В дежурной аптеке, наоборот, думают, что переоценки лекарств не произойдет:

"Наверное, получение лекарств будет по другим ценам. Переоценки как таковой, ничего такого не было".

Объяснить, как будут дешеветь медпрепараты в аптеках, поставщики лекарств также не могут.

"Я не совсем готова дать вам какие-то комментарии, так как никаких государственных регулировок данного вопроса не происходило. Думаю, что вам лучше попробовать поговорить с государственным предприятием "Белфармация" или Минздравом. У нас есть указ президента о формировании цен. Все работают в пределах этого указа", — отвечает сотрудница холдинга "Аптека групп", который в том числе занимается дистрибьюцией лекарственных средств.

В Минздраве подчеркивают, что министр Мурашко говорил о снижении цен на лекарства в связи с закупкой индийских субстанций для белорусских фармпредприятий. То есть теперь белорусские заводы будут выпускать лекарственные средства на основе индийских компонентов, и они будут стоить меньше, чем раньше. Но причем здесь медпрепараты европейских производителей, непонятно.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!