Как будут дешеветь лекарства в аптеках? 16 23.09.2017, 8:18

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Ответ: никто не знает.

17 сентября в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Валерий Мурашко анонсировал снижение цен на лекарства европейских производителей в аптеках. По его словам, это случится уже в сентябре-октябре:

"Снижение будет идти постепенно, но оно будет значительным и существенным".

Неделя до конца сентября, аптеки ничего не знают о снижении цен.

"Мы ничего не слышали, поэтому не знаем, как будет это происходить",— говорят Еврорадио в аптеке на улице Карла Маркса в Минске.

В аптеке на проспекте Независимости фармацевт рассказывает, что лекарства уже становятся дешевле:

"Цены на лекарства уменьшаются на несколько копеек, например, на три, пять, десять копеек. Но после деноминации цены на лекарства выросли. Почему? Вопрос не к нам. Любой торговой точке невыгодно, когда цены снижаются, независимо от того, молоко это или лекарства".

В дежурной аптеке, наоборот, думают, что переоценки лекарств не произойдет:

"Наверное, получение лекарств будет по другим ценам. Переоценки как таковой, ничего такого не было".

Объяснить, как будут дешеветь медпрепараты в аптеках, поставщики лекарств также не могут.

"Я не совсем готова дать вам какие-то комментарии, так как никаких государственных регулировок данного вопроса не происходило. Думаю, что вам лучше попробовать поговорить с государственным предприятием "Белфармация" или Минздравом. У нас есть указ президента о формировании цен. Все работают в пределах этого указа", — отвечает сотрудница холдинга "Аптека групп", который в том числе занимается дистрибьюцией лекарственных средств.

В Минздраве подчеркивают, что министр Мурашко говорил о снижении цен на лекарства в связи с закупкой индийских субстанций для белорусских фармпредприятий. То есть теперь белорусские заводы будут выпускать лекарственные средства на основе индийских компонентов, и они будут стоить меньше, чем раньше. Но причем здесь медпрепараты европейских производителей, непонятно.