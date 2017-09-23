Ходорковский предложил ликвидировать в России пост президента 4 23.09.2017, 11:40

1,862

Фото: EPA/UPG

И сделать Россию парламентской республикой.

Бывший миллиардер Михаил Ходорковский, который сейчас живет в Лондоне, предложил новую систему государственного устройства страны.

Выступая на своем канале в Youtube оппозиционный политик предложил ликвидировать должность президента в России и перейти к парламентской модели, при которой государством будет управлять двухпалатный парламент, в котором будут находится 620 парламентариев, избираемых по региональному принципу, пишет «Солидарность».

Интересно, что Ходорковский записал свое обращение в стиле презентаций Стива Джобса, который презентовал продукты Apple на сцене с большим экраном.

Напомним, ранее в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политик заметил, что в России каждый добрый царь спустя короткое время становится «не отцом, а сукою».

– Мы это наблюдали, наблюдали неоднократно... Я убежден, любой добрый царь будет строить на той платформе, которую в свое время создал Борис Николаевич Ельцин и развил Владимир Владимирович Путин, такую же ровно систему. Даже если он этого не хочет.

…Я считаю, что в стране единственная нормальная смена власти, которая может быть, после чего страна начнет развиваться, это переход к парламентской, ну или на промежуточном этапе президентско-парламентской республике, – сказал он.