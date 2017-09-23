ГАИ готовит «сюрприз» для водителей 24 23.09.2017, 11:55

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Фото: superauto24.se.pl

Начальник брестской ГАИ Сергей Талатай рассказал, какие изменения ждут автомобилистов.

«В законодательстве планируются серьезные изменения.

Граждане, лишенные права управления, которые позволили себе повторно сесть за руль без прав, будут привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности, — анонсировал он в беседе с корреспондентом «Новостей Полесья».

Кстати, если в Англии, Германии человек сел за руль без права управления, это расценивается как серьезное преступление. В большинстве стран это уголовное преступление. Считаю это правильным, ведь мы не идем выполнять функции хирурга, не имея соответствующего образования? Нельзя и за руль автомобиля садиться, не имея на это права!»