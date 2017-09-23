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Ученые совершили прорыв в лечении ВИЧ

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  • 23.09.2017, 12:06
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Клинические испытания планируют начать в 2018 году.

Американские ученые разработали антитела, которые убивают до 99% штаммов ВИЧ и способны уничтожить инфекцию на ранней стадии.

Авторами разработки стали Национальные институты здравоохранения США и фармацевтическая компания Sanofi, передает Русская служба ВВС.

Международное сообщество по борьбе с ВИЧ (IAS) назвало разработку ученых "интересным прорывом".

Клинические испытания вещества планируется начать в 2018 году. Сейчас ученые пытаются побороть ВИЧ, используя так называемые широко нейтрализующие антитела, которые способны убивать значительную часть штаммов вируса и предотвращать заражение.

Новая разработка ученых, представленная в научном журнале Science, объединяет три типа таких антител в мощное вещество тройного действия.

"Они (новые антитела) более мощные и оказывают более широкое действие, чем любое отдельно взятое натуральное антитело из известных на сегодняшний день", - сообщил один из авторов исследования Гэри Нейбел.

Самые мощные природные антитела способны побороть до 90% штаммов ВИЧ.

"Мы достигли охвата в 99%, и он достигается при очень низкой концентрации антитела", - отметил Нейбл.

В результате опытов на 24 обезьянах ни у одного из животных не появилась инфекция после введения им вируса ВИЧ.

Вирус ВИЧ обладает высокой способностью к мутации, и иммунной системе человека сложно одновременно бороться с разными видами штаммов.

Ранее биологи подтвердили, что штаммами вируса иммунодефицита обезьян могут заразиться люди.


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