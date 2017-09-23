В Донецке подорвали автомобиль «министра доходов и сборов ДНР» 6 23.09.2017, 13:07

4,474

Александр Тимофеев

Фото: dnr-online.ru

На «министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева совершено покушение.

Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на РИА Новости.

Автомобиль с Тимофеевым двигался по проспекту Мира, когда произошли два взрыва. По данным издания, «министр» госпитализирован в критическом состоянии. Всего в результате взрыва пострадали 8 человек.

Место происшествия оцеплено представителями силовых структур «ДНР».

Александр Тимофеев в 2014 году был назначен «министром доходов и сборов ДНР», а в 2016 году стал и.о. заместителя председателя «совета министров ДНР».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.