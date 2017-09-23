Конфликт в белорусском гандболе, которого быть не должно 2 Иван Сапега, «Трибуна»

23.09.2017, 14:04

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О странной ситуации вокруг БГК, БФГ и гродненского дворца.

В «Спортивной панораме» вышли интервью Сергея Рутенко и Андрея Барбашинского. Одной из тем материала стал эпизод в Гродно на старте чемпионата. И в этом есть загвоздка. Вроде бы и нет уже того градуса накала в отношениях БГК и БФГ, вроде бы намечаются какие-то подвижки в положительную сторону. И тут как гром среди ясного неба критика. Причем понять ее обоснованность довольно сложно.

Что случилось

Давайте освежим в памяти события. 2 сентября начался чемпионат Беларуси. В первом туре «Кронон» принимал БГК. Сам матч ничем особенным примечателен не был. Все интересные события происходили до и после матча.

Брестчане приехали за некоторое время до игры с целью провести разминку. Обычно они выходят на площадку плюс-минус за час до стартового свистка, что является вполне себе среднестатистическим показателем для всех профессиональных команд.

На удивление гостевой команды зал в их распоряжение предоставлен не был. Разминку было решено провести на улице. А после матча Сергей Бебешко иронизировал над ситуацией: «Игра полезна в том смысле, что ребята, которые прибыли в этом сезоне, немного увидели реалии нашего чемпионата. Нам сегодня не предоставили нормальных условий для подготовки к матчу. Вынуждены были часть разминки и установку проводить на улице. Зал был занят. Думаю, это придало нам еще большей злости. Спасибо организаторам – они, можно сказать, сделали половину моей работы в плане настроя команды».

К данному комментарию были прикреплены фото с разминки. На этом какие бы то ни было действия клуба прекратились.

Что говорят в БФГ

Долгое время в Федерации никак не комментировали события в Гродно. Но спустя почти три недели мнения двух заместителей всплыли в прессе. Предлагаю с ними ознакомиться.

Сергей Рутенко: «Что касается сложившейся ситуации в Гродно, то мне непонятно поведение БГК. Клуб имеет полное право написать в официальном письме в адрес БФГ обо всех недоработках принимающей стороны, за что руководство «Городничанки» должно понести ответственность. Это рабочий процесс. Но почему менеджмент БГК решил из этой ситуации «раздуть трагедию» – не ясно».

Лично мне не совсем понятны две вещи. Во-первых, каков смысл обращения БГК в БФГ, если «Кронон» выполнил все формальные требования принимающей стороны. Такое письмо было бы обречено на отрицательный ответ.

Во-вторых, БГК от имени клуба никак не высказывал свою позицию. Да, есть высказывание Бебешко. Это высказывание работника клуба и с высокой долей вероятности оно выражает позицию всего клуба. Но, что немаловажно, оно описывает реальную ситуацию, никоим образом ее не искажая. Есть фотографии, они тоже не смонтированы, а вполне себе реальны и иллюстрируют те условия, в которых разминались гандболисты.

Если описание реальности является «раздуванием трагедии», то, возможно, реальность действительно не такая радужная, как хотелось бы. Хотя далее прославленный игрок говорит, что с таким сталкивался в Испании и в Катаре и там это считалось нормальным. И снова непонятно. Бебешко описал нормальную ситуацию, к новости были приложены фотосвидетельства нормального процесса. В чем раздувание трагедии?

Несколько другая тональность в речи Андрея Барбашинского: «Не хочу разбираться, кто поступил более некрасиво: БГК с жалобами о том, что бедным и несчастным гандболистам пришлось заниматься на улице, или руководство ГК «Городничанка», которое не могло заранее предупредить Брест о том, что зал будет занят, или перенести встречу на более поздний срок.

Для БГК создали прекрасные условия. Это здорово. Подождем итоговый результат команды. А то они за мнение легионеров переживают. По любому поводу из Бреста летят претензии. Сначала жалуются, что с первого этапа чемпионата Беларуси выступать должны, потом что один раз пришлось на улице позаниматься. Словно государство в государстве! Пора уже понять, что чемпионат страны не вокруг одного БГК вертится. Это достойно и похвально, что в Бресте создана такая команда. Но пора уже чуть-чуть спуститься на землю и не смотреть на всех свысока».

И здесь хочется поговорить о том, что у каждого будет своя правда: у БГК, у «Кронона», у БФГ.

Позиция БГК

Позиция брестчан вполне понятна и прозаична. И у нее есть далеко не одна грань. Давайте разберемся по порядку.

В БГК все процессы доведены до автоматизма. Один из них – серьезное отношение к физическому состоянию игроков. Полноценная разминка в этом плане важна для минимизации количества травм и т.д. Простой игрока – это спортивные и финансовые потери, хорошая разминка – страховка, защита инвестиций.

Второй нюанс связан с будущим. Брестский клуб потратил много времени, усилий и денег на то, чтобы стать серьезным европейским клубом. На данный момент уже есть серьезного уровня гандболисты, считающие Брест хорошим местом для продолжения карьеры. И если до этого они видели хорошие рекомендации о комфортных условиях, то тренировка на улице – холодный душ. Потенциальный новичок не будет разбираться, кто виноват в ситуации. Он просто примет к сведению, что такое возможно.

Это при том, что в двух других турнирах такой ситуации возникнуть просто не могло. Да, бывает, когда арены заняты в день до матча, но приезжей команде всегда предоставляют зал для тренировок. И, естественно, это все оговаривается заранее.

Позиция «Кронона»

Меньше иных мне понятна позиция «Кронона». Да, аргументов в их оправдание достаточно. Отсутствие нормального зала в Гродно – это беда как минимум городского масштаба. Отсутствие больших денег у клуба – вопрос отдельного разговора и не нашей компетенции, но и это принимаем во внимание. Загруженность арены – тоже вещь, не зависящая от клуба.

Гродненцы опираются на то, что все формальные требования регламента выполнены. И в этом, безусловно, правы. Но как правильно заметил олимпионик, непонятно почему все эти моменты нельзя было проговорить до матча? Почему в конце концов нельзя было перенести матч на полчаса или час вперед? Неужели это так дорого? В конце концов, на уровне сюра можно предположить, что БГК мог бы оплатить этот лишний час. Для них это было бы меньшее из зол.

Позиция БФГ

Реакция БФГ же, как показалось, чрезмерная. Они приняли все на свой счет. И, в общем-то, зря. Вместо того, чтобы спокойно отреагировать на ситуацию, объяснить, что она (федерация) не является стороной конфликта, выползли старые обиды. И ведь действительно чиновники не обязаны регулировать такие отношения. Своих представителей они направили – к судьям и инспекторам вопросов вроде как нет. С точки зрения регламента все чисто.

Безусловно, читать критику неприятно. Особенно, если по сути и не виноват ни в чем. Но если и отвечать на нее, то конструктивно. В этом плане позиция Барбашинского более понятна. Он четко разбивает процесс на части и зоны ответственности. Единственное, что достаточно спорно для тех, кто в этой истории сопереживает за брестчан – предложение понизить внутренние стандарты на игры чемпионата.

Как выйти из положения

В любом конфликте здраво искать компромисс. В этом сезоне они очень четко просматриваются. Все дают друг другу работать, между всеми в целом нормальные отношения. Давно ли вы слышали о каких-то серьезных проблемах между БФГ и БГК?

Вполне понятно, что новая волна негатива не несет никаких предпосылок к созданию здорового климата. Да и БФГ вся эта шумиха ни к чему. На месте ее пресс-службы многие на вычитке попросили бы просто вырезать кусок про Гродно на фоне того, что инцидент исчерпан и незачем поднимать шумиху.

Сейчас же необходимо сделать все возможное для того, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь. Ведь по сути клуб только подает факты. Это работа пресс-службы – не более того. Журналисты их транслируют, иногда дают оценки, исходя из своего мировоззрения. Это уже их работа. Комментаторы комментируют. Это хоть и не работа, но их хобби, и они вольны это делать столько, сколько заблагорассудится.

Специфика Беларуси в том, что комментаторы имеют очень разные точки зрения. Некоторые из них комментируют, исходя из убеждений, а не из оценки ситуации. В связи с этим количество войн в комментариях зашкаливает. А такой повод – как спичка рядом с бикфордовым шнуром.

Самый простой выход – нормальная коммуникация между клубами. В 99% случаев между ними (в каких бы отношениях они не находились) рабочий процесс выстраивается очень хорошо. В прошлом году в Гомеле случился форс-мажор – во дворце спорта потекла крыша, сделав зал непригодным для матча. Реакция хозяев площадки была показательной: они сделали все, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, были предельно корректны, делали все, что от них зависит. У гостей не осталось никаких претензий. И таких случаев масса.

В связи с имеющимся прецедентом можно сделать следующее:

Либо признать, что 40 минут достаточно для разминки, либо изменить продолжительность в регламенте.

Стандартное положение о правах и обязанностях сторон матча актуализировать, взяв за основу существующую практику. Прописать возможность критических или форс-мажорных случаев и необходимость уведомления второй стороны о таковых.

Регулировать такие ситуации, предлагать выходы до возникновения потенциального конфликта.

В заключение всем хочется пожелать терпения. В нашем гандболе есть достаточно позитивных вещей, которые хочется обсуждать куда больше. И, конечно, гродненцы, держитесь. Будем, надеяться, что когда-нибудь хороших дворец для «игровиков» будет построен!

Иван Сапега, «Трибуна»