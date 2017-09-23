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В Литве минималка вырастет до 400 евро

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  • 23.09.2017, 15:19
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В Беларуси официальная минимальная зарплата составляет 115 евро, но немало людей получает и того меньше.

В Литве минимальная месячная зарплата (ММЗ) с начала следующего года должна увеличиться на 20 евро - до 400 евро, информирует LETA/BNS.

Это решение одобрил объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС). Окончательное решение примет правительство, пишет baltic-course.com.

В совете также договорились о том,  что в дальнейшем повышение минималки будет еще более деполитизировано и связано с размером средней зарплаты - она не сможет быть меньше 45% и больше 50% средней зарплаты. Минимальная зарплата будет пересматриваться раз в год.

Минималка в Литве будет увеличена после полуторагодового перерыва - в июле прошлого года она была увеличена до 380 евро.


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