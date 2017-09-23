На Луне построят деревню 4 23.09.2017, 15:23

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ESA представило на Европейском конгрессе планетарной науки свой новый проект Moon Village — «Лунная деревня».

Проект нацелен на организацию полноценной колонии на Луне, то есть речь идет не о постройке небольших лабораторий, а полноценного поселка, в котором исследователи будут жить длительное время, не расставаясь со своими семьями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fainaidea.

По словам Бернарда Фоинга, который курирует проект Moon Village, человечество может создать колонию в несколько десятков на поверхности крупнейшего природного спутника нашей планеты уже к 2040-м годам.

Для поддержания процветающего сообщества в течение длительного времени проект Moon Village потребует использования местных материалов для поддержания жизни и строительства структур. Это требует поиска путей выращивания растений и разработку масштабных технологий 3D-печати на основе реголита Луны и местной руды, а также поиск извлечения воды. В связи с тем, что МКС будет выведен из эксплуатации к 2024 году, космическом агентствам всего мира необходимо будет искать место для проведения исследований в другом месте, и поверхность Луны для этого вполне подходит.

Генеральный директор ESA Ян Вернер охарактеризовал схему Moon Village как ключевую часть развития космонавтики ближайшего будущего. Также он отметил, что следуя традициям международного сотрудничества на МКС, Moon Village будет совместным проектом разных стран.

«Наш проет открыт для всех заинтересованных сторон и народов», — пояснил Вернер.

Стоит отметить, что люди не были на Луне с 13 декабря 1972 года, когда там побывал американский астронавт Джин Чернан. Сорок лет — это долгий срок, и надо осознавать, что у Европейского космического агентства пока нет никакого базиса для такого амбициозного проекта, кроме громкого заявления и нескольких чертежей.