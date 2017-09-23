Фотофакт: Ажиотаж в первый день продаж iPhone 8 2 23.09.2017, 16:15

1,524

Несмотря на отложенные продажи флагмана, Apple все же умудрилась привлечь толпы покупателей к iPhone 8.

В Сети были обнародованы снимки, сделанные в первый день продаж гаджетов линейки iPhone 8. Судя по фотографиям, Apple все же умудрилась привлечь массу покупателей несмотря на отложенные продажи своего флагмана iPhone X, передает korrespondent.net.

На снимках показаны толпы покупателей, которые начали собираться у магазинов еще с ночи.

Getting comfy: the scene close to 1am as fans settle in for the night before the #iPhone8launch pic.twitter.com/oDeurxZpEE — Aqil Haziq Mahmud (@AqilHaziqCNA) 21 сентября 2017 г.

Однако не везде интерес был таким высоким. В некоторых городах на старт продаж "яблочных" гаджетов отреагировали довольно пассивно, как например в этом французском Apple Store: