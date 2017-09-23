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Фотофакт: Ажиотаж в первый день продаж iPhone 8

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  • 23.09.2017, 16:15
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Несмотря на отложенные продажи флагмана, Apple все же умудрилась привлечь толпы покупателей к iPhone 8.

В Сети были обнародованы снимки, сделанные в первый день продаж гаджетов линейки iPhone 8. Судя по фотографиям, Apple все же умудрилась привлечь массу покупателей несмотря на отложенные продажи своего флагмана iPhone X, передает korrespondent.net.

На снимках показаны толпы покупателей, которые начали собираться у магазинов еще с ночи.

Однако не везде интерес был таким высоким. В некоторых городах на старт продаж "яблочных" гаджетов отреагировали довольно пассивно, как например в этом французском Apple Store:


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