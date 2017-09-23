Глубокий нокаут Кремля 23.09.2017, 16:53

2,106

Владимир Путин

Путина - это зарвавшаяся шпана, которая воспринимает любые миролюбивые жесты как слабость и обязательно нападает.

Прямо после окончания своего визита в Нью-Йорк на сессию ГА ООН, президент Укрианы Петр Порошенко отправляется в Канаду и никто не скрывает, что в первую очередь, будут обсуждаться вопросы безопасности. В самом деле, вопрос либерализации торговли уже решен и там обсуждать особенно нечего. Теперь – вопросы безопасности, пишет блогер Аnti-colorados для obozrevatel.com.

В виде настойчивых слухов до нас доходили сведения о том, что Канада уже предлагала передать Украине партию боевых самолетов и даже что-то говорилось по поводу возможности передачи боевых кораблей. Наверное, эти предложения были несколько преждевременными, ибо тогда клиент в Европе, да и в Вашингтоне, еще не созрел. А вот теперь – время пришло. Штаты уже объявили о наличии программы поставок вооружений в Украину в виде "помощи", то есть – без оплаты. Понятно, что комплектующие и боеприпасы надо будет докупать, но, тем не менее, это – сигнал тем странам, которые имеют возможности и желания сделать нечто подобное.

В общем, поездка Порошенко должна стать прорывом именно в этом направлении, а байки "ихтамнетов" о группе Абрамсов под Авдеевкой, станет не такой уже и шизофренией. Хотели увидеть американскую боевую технику у своих границ? Что же, надо быть осторожными со своими желаниями. Здесь надо отметить важный психологический момент, который Запад таки переступил. Раньше они категорически не хотели, чтобы их оружие убивало россиян, ибо не хотели провоцировать Путина. Теперь пришло понимание простой истины. Этого негодяя нет смысла провоцировать или подчеркнуто не провоцировать, ибо это – зарвавшаяся шпана, которая воспринимает любые миролюбивые жесты как слабость и обязательно нападает. Поэтому, мразь, подобная руководству РФ, КНДР и другим помойкам, приходит в чувства только после глубокого нокаута, в который их отсылает спокойный, но уверенный удар.

Видимо Порошенко сумел убедить, что Украина давно переступила тот психологический рубеж, когда ВС НАТО имитируют "перехват" российских боевых самолетов, регулярно нарушающих воздушное пространство или кораблей балтийского флота, постоянно "блуждающих" в водах Балтийских стран. Пока мы не утопили ни одного российского корабля и не срубили ни одного самолета. Но это потому, что нам нужно еще подтянуть свои возможности для уверенной драки. А вот на земле ВСУ уже давно не просто смотрят в оптику на противника, но и наблюдают, как далеко разлетаются мысли и остальное содержимое головы очередного "ихтамнета", хладную тушку коего отвезут в Улан-Удэ, Псков или Сызрань. По своему духу и умению воевать в Европе есть две силы, которые способны успешно противостоять России: это ВС США и ВСУ. Остальные пытаются проснуться и принять адекватное положение, как Польша или Румыния, или продолжают пребывать в глубокой коме, как это делает Германия, Венгрия и некоторые другие страны. В любом случае, без оглядки воевать прямо сейчас и прямо здесь могут только вооруженные силы приведенных выше стран. Поэтому, если речь идет об адекватном ответе агрессивным действиям РФ в Европе, то боевой обвес надо тащить не в Германию или еще куда-то, а в Украину, которая знает, что и как с этим делать.

Между прочим, недавние заявления руководства ВСУ о том, что военные переходят на интенсивное изучение английского языка не только в ВУЗах и учебных центрах, но и прямо на своих базах, говорит не только и не столько о стремлении привести армию в соответствие со стандартами НАТО, где английский является языком международного общения, но и о том, что ожидается замещение большого количества совкового вооружения зарубежными образцами. А там – вся маркировка на английском, но самое главное, программы подготовки для сложных систем вооружений тоже – на английском.

Причем, такая конструкция задает самый высокий уровень мотивации в освоении английского языка, ибо это вопрос безопасности и выживания на поле боя. Есть мнение, что через год-два, забыченная часть россиян уже не сможет оперативно реагировать на даже открытый радиоперехват, ибо там будет английская речь. Хотя, к тому времени аппаратура связи будет соответствовать стандартам стойкости НАТО (а большая часть ее уже сейчас соответствует), так что даже английской речи услышать не получится.

То есть, сейчас мы видим уже довольно отчетливое движение в этом направлении. Попробуем предположить, что же стало тем триггером, что запустило этот процесс. Наверняка мы этого не узнаем, но тем не менее, можно предположить с большой долей вероятности.

Читая многочисленные обзоры американских военных специалистов о пределах стойкости объединенных ВС НАТО в Балтии и даже Польше, практически все сходятся во мнении, что наличных там сил – не достаточно. Даже еще большее увеличение контингента не сможет решительно изменить ситуацию. Понятно, что эти войска будут держать оборону, получая помощь с моря и воздуха, но для того, чтобы отбросить агрессора, надо будет быстро подтянуть войска по морю. Это – несколько дней. В прошлом году мы наблюдали сразу несколько крупных транспортных учений, в которых США отрабатывали именно такую переброску.

Собственно говоря, в этом нет особой тайны и Штаты будут действовать именно так. Другое дело, сможет ли выстоять эта группировка до подхода основных сил? Именно поэтому США потихоньку формируют резерв в Польше. Но как не крути, перебросить и врыть в землю стотысячную группировку тоже не очень правильно. Это надо делать в конкретный момент и на короткий промежуток времени. Поэтому, пока развернут авангард с растянутыми коммуникациями.

И вот тут становится вопрос о том, что будет делать Украина, если Путин решит ударить по Балтии? Наверное, уже есть договоренность о том, что именно мы будем делать, а взамен Штаты могли подробно описать, что они будут делать, если РФ решит двинуть в Украину. Если предположить, что именно в этом вопросе достигнут консенсус, то Штаты получают именно то время, которого хватит, чтобы развернуть свои основные силы в Польше и Балтии, а мы получаем поддержку в случае, если лысая обезьяна окончательно впадет в старческую деменцию и слетит с катушек. Раз так, то Штатам, в этой конфигурации, выгодно, чтобы Украина смогла сделать то, о чем договорились и у нее для этого было все необходимое.