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Канада ввела санкции против режима Мадуро

  • 23.09.2017, 17:17

Санкции – демонстрация того, что антидемократическое поведение приводит к определенным последствиям.

Канада ввела санкции в отношении ключевых фигур режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд распространила заявление в котором указано, что этот шаг – демонстрация того, что антидемократическое поведение приводит к определенным последствиям, сообщает golos-ameriki.ru.

Речь идет о решении Мадуро создать ассамблею из своих сторонников, которые получили право переписать конституцию и перехватить полномочия у парламента, который контролирует оппозиция.

Санкции Канады распространяются на 40 венесуэльских функционеров, включая самого Мадуро, которые сыграли ключевую роль в разрушении демократических институтов Венесуэлы. Санкции замораживают любые канадские активы фигурантов списка и запрещают гражданам Канады вести с ними любого рода бизнес.


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