закрыть
23 сентября 2017, суббота, 17:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Американский футбольный клуб подписал контракт с пятилетним вратарем

  • 23.09.2017, 17:30

Мальчика уже внесли в заявку на матч чемпионата с «Орландо Сити».

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Портленд Тимберс» подписал контракт с пятилетним вратарем Дерриком Теллесом. Видеозапись появилась на YouTube-канале AP Sports Outtakes, пишет lenta.ru.

Мальчик был внесен в заявку на матч чемпионата с «Орландо Сити». Он примет участие в предматчевой разминке и вместе с игроками исполнит гимн США. Подписание контракта стало возможно благодаря программе благотворительной организации Make-A-Wish («Загадай желание»), которая помогает смертельно больным детям. Деррик трижды перенес операцию из-за опухоли головного мозга.

«Мы считаем, что он один из самых ярких молодых голкиперов, которые приходили в наш клуб. Полагаю, мы сможем поставить его в состав на игру в воскресенье. Я сказал Теллесу, что хочу увидеть, как он делает 20 сейвов», — шутливо добавил главный тренер «Портленда» Калеб Портер.


Мнение

Бонусы или санкции
Бонусы или санкции Татьяна Новикова
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!