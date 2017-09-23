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Что можно, а что нельзя делать белорусам на собственных балконах

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  • 23.09.2017, 17:44
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Фото: citydog.by

Власти хотят запретить белорусам курить на балконах и лоджиях.

Министерство торговли отправляет правительству усовершенствованный декрет №28, посвященный табаку. В нем заложена новая норма - о запрете курения на балконах и лоджиях в многоквартирных домах. Если правительство одобрит, в этой части собственной квартиры курить запретят. Tut.by собрал все правила, регламентирующие, что можно, а что нельзя делать на своем балконе.

1. Нельзя устраивать склад

Загромождать балконы и лоджии запрещают "Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений" - основополагающий документ для владельцев квартиры. Нарушение этих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством. Чаще всего ответственность административная — штрафы.

2. Хранить яды и спирт

Под запретом взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и загрязняющие воздух вещества и предметы. Это тоже указано в Правилах.

3. Держать козу и кур

В квартире многоквартирного жилого дома может содержаться не более двух животных, площадь жилья при этом не имеет значения. Если в квартире проживает несколько собственников или нанимателей, каждый из них вправе завести по одному питомцу, но лишь с согласия всех взрослых, проживающих в квартире. Но это правило касается только кошек и собак. В Кодексе об административных правонарушениях есть даже статья, посвященная этому: «Нарушение правил содержания собак, кошек и (или) хищных животных влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин".

А вот по поводу содержания на балконе травоядных - козы, семейства кроликов, пони на балконе отдельного правила нет. Как и по содержанию кур или гусей.

Зато, как напомнили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, есть несколько правил для всей квартиры: питомцы не должны орать-гавкать-блеять-кудахтать с 23 вечера до 7 утра ни в квартире, ни на балконе. С непонятливыми сельскохозяйственными животными обеспечить тишину в это время будет сложно. Кроме того, по Правилам владельцу жилья вменяется "содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные, балконы и лоджии". А еще нельзя нарушать санитарные нормы. И стоит помнить, что жилье не предназначено для ведения личного подсобного хозяйства.

4. Свинью можно, только маленькую

Кажется, это само собой понятно: откормить свинью на балконе не получится, не нарушив санитарных норм и норм проживания в многоквартирном доме. А если свинья карликовая, если это домашний любимец, мини-пиг?

С точки зрения закона мини-пига вам выгуливать на балконе можно - если свинка тихая, чистоплотная, она мало чем отличается от гигантского хомяка. А нормативов по содержанию хомяков в стране пока нет.

5. Сделать сауну

Перепланировка балконов и лоджий без согласования запрещена. А сауну вам местные власти вряд ли согласуют.

6. Ходить голым - в некоторых случаях

— Никаких четких законодательных норм о том, можно ли на своем балконе или участке ходить нагишом или нельзя, нет, — рассказал начальник пресс-службы УВД Минской области Евгений Сачек. — Но в такой ситуации лучше руководствоваться здравым смыслом. Если человек находится обнаженным на своем балконе на первом этаже многоквартирного дома и это вызывает недовольство со стороны окружающих, то здесь возможен вызов сотрудников милиции. Они приедут и проведут профилактическую беседу. Но надо исходить из каждой конкретной ситуации.

7. Пить не запрещают?

На собственном балконе употреблять алкоголь пока еще никто не запрещает, в том числе в компании друзей. Особенно если при этом не шумишь и не хулиганишь. Все-таки не общественное место - балкон или лоджия в своей квартире.

Запрет курения, который - велика вероятность - будет одобрен правительством, связан с неудобствами, которые курильщик доставляет соседям: преград для дыма нет. А еще с потенциальной опасностью, которая исходит от непорядочных граждан, выбрасывающих окурки: не так уж редки случаи, когда непотушенный окурок, упавший на балкон снизу, приводит к пожару. Впрочем, такие неприятные соседи перебазируются на кухни и будут выбрасывать окурки из окон. И курить в туалете, "ароматизируя" соседние квартиры через вентканалы.

Что бывает за нарушения?

Штрафы - в зависимости от тяжести этого нарушения. Причем штрафы выписывает суд. А до суда еще должно дойти. Собрать доказательства правонарушения тем же работникам ЖРЭО очень непросто, особенно если нарушитель не открывает дверь и делает вид, что его нет дома. Поэтому и мучаются с "нехорошими" соседями люди годами.


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