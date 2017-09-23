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Про Путина и «Яндекс»

  • 23.09.2017, 18:25
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Фотo: EPA

Никто не сделал столько для падения капитализации «Яндекса», как правитель России.

Об этом пишет глава предвыборного штаба российского оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков в «Фейсбуке»:

"Никто не сделал столько для эмиграции многих сотрудников "Яндекса", как Путин. Никто не сделал столько для уничтожения многих сервисов "Яндекса", как Путин.

"И вот он едет "поздравлять компанию с 20-летием". Чтобы хорошо выглядеть на старте своей президентской кампании. И я прекрасно понимаю руководство "Яндекса": за ними компания и тысячи сотрудников, они живут в реальных условиях и делают то, что могут и должны здесь и сейчас.

Но вся ситуация от этого не перестает быть менее гротескной и издевательской; дракон присутствует на юбилее деревни, которую он регулярно опустошает и откуда похищает девушек.

Это все - отражения перевернутого мира наших дней. Концентрированная ненормальность".


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