закрыть
23 сентября 2017, суббота, 21:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители деревни под Могилевом показали, куда уходит «дорожный налог»

10
  • 23.09.2017, 18:59
  • 4,748
Фото: tut.by

Не дождавшись помощи чиновников, сельчане сами делают ямочный ремонт.

Субботнее утро жители и дачники деревни Севостьяновичи под Могилевом встретили с лопатами наперевес. Устав ждать, когда им отремонтируют улицу, люди сами вызвались стать «дорожниками» и сделать ямочный ремонт, пишет tut.by.

Улица Центральная в Севостьяновичах утром 23 сентября больше напоминает стройку, чем тихий уголок дачников и сельчан. На дороге — чуть более десятка людей. Все — с лопатами. Вдалеке гудит погрузчик. Одно отличие от привычного белорусу процесса любого строительства — все работают, никаких перекуров.

— Да мы уже почти все сделали — минут за 40 управились, — говорит Дмитрий, забрасывая в последнюю из ближайших ям лопату асфальтогранулята. — Материала мало привезли — нужно еще столько же. Там только в одну яму кубов двадцать песка засыпали.

В течение недели «Могилевоблдорстрой» привез на улицу Центральную примерно по 30 тонн песчано-гравийной смеси и асфальтогранулята. Этого хватило лишь на то, чтобы засыпать ямы на пятистах метрах дороги, да и то не все. По прикидкам новоиспеченных «дорожников», чтобы завершить все работы, нужно примерно еще столько же материалов.

Проблемы с дорогой у жителей Севостьяновичей начались около трех лет назад, говорят жители. Тогда вдоль улицы прокладывали канализационные трубы. Экскаватор и грузовики, которые ездили через деревню, окончательно разбили старый асфальт.

Координатор кампании «За дороги Могилев» Илья Полонников, у которого в Севостьяновичах дача, взял инициативу в свои руки. Он начал писать письма дорожникам с просьбами отремонтировать улицу.

— Активно начали требовать ремонта где-то в мае. Подловили момент, когда облисполком заявил, что выделены дополнительные деньги на ремонт дорог. Письма дорожникам ничего не дали, конечно, поэтому с помощью председателя сельисполкома мы инициировали собрание жителей улицы, на котором решили: нужно делать все самим, — рассказывает могилевчанин.

Навстречу сельчанам пошел директор «Могилевоблдорстроя». Узнав, что жители готовы махать лопатами сами, он выделил им материалы и технику.

— По сравнению с другими деревнями у нас дорога неплохая, можно даже сказать, хорошая — есть такие населенные пункты, что по ним и летом на тракторе не проедешь, — говорит Илья Полонников. — Но мы платим налоги на дороги, а потому имеем право хотя бы на нормальный ямочный ремонт. Приходится делать его самим. Но согласитесь, это лучше, чем просто жаловаться.

Асфальтогранулят разбрасывают лопатами и женщины. В ожидании очередной порции материала, которую везет погрузчик, они вспоминают бывшего председателя местного колхоза Николая Гончаренко, который 20 лет назад и проложил асфальт по всей деревне — даже подъезды во дворы заасфальтировали. До этого жителей и резиновые сапоги не спасали: перебирались через грязь по заборам и соседским крылечкам. После Гончаренко дорогой никто не занимался, говорят местные.

Когда дорогу разбили, сельчане и дачники пытались ее сами ремонтировать: возили тачками песок, уплотняли резиновыми кольцами от покрышек — помогало ненадолго.

— Автобус, чтобы обилетить пассажиров, останавливается у нас посреди дороги, потому что так обочина разбита, — рассказывает Петр Викторович. — А однажды рейсовый автобус так влетел в яму, что потерял бампер.

Дорога в Севостьяновичах находится на балансе «Могилевоблдорстроя», ее обслуживает ДРСУ № 128. У Ильи Полонникова есть ответ за подписью гендиректора Сергея Новикова о том, что в первом полугодии 2017 года здесь частично сделали ямочный ремонт: с нулевого до первого километра и с пятого до шестого.

— Есть в письме и обещание сделать ремонт на участке с 7-го по 10-й километр в сентябре, — показывает документ Илья Полонников. — Сегодня уже 23-е число.

Сельчане понимают, что ямочный ремонт — это временные меры, однако о замене асфальта на улице даже не заикаются, понимают, что это перспектива очень и очень далекая.

Жители Севостьяновичей хотят показать своим примером, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

— Никто нам не поможет, кроме нас самих, — говорят местные.

Вечером на улицу Центральную в Севостьяновичах должен приехать специальный трактор и утрамбовать песчано-гравийную смесь и асфальтогранулят.


Мнение

Бонусы или санкции
Бонусы или санкции Татьяна Новикова
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!