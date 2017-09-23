МТЗ нашел применение «застоявшимся» тракторам 5 23.09.2017, 19:59

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В столице открылся музей Минского тракторного завода.

Минский тракторный завод торжественно открыл музей истории предприятия, передает БелТА.

– Кто не помнит истории – тот не имеет будущего, – рассказал журналистам генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. – Мы очень долго готовились к открытию музея – три года планировали: необходимо было понять, что мы имеем из исторического материала. Мы решили, что наполнение музея будет непрерывным.

В музее рассказали, что предприятие выкупило миллионный и двухмиллионный трактор МТЗ. Трехмиллионный трактор находится в Германии - его выкупить пока не удалось.

Экспозиция музея состоит из двух частей: в помещении представлены документы, связанные с историей предприятия, а на открытой площадке размещена раритетная техника.