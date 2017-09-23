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Главный тренер БАТЭ: Сейчас все мысли о Лиге Европы

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  • 23.09.2017, 20:56
Александр Ермакович

Уже 28 сентября борисовские футболисты сыграют с лондонским «Арсеналом».

Наставник БАТЭ Александр Ермакович на пресс-конференции после убедительной победы (6:0) над "Слуцком" в 23-м туре первенства страны признался, что его игроки были вдвойне мотивированы после пятничного поражения минского "Динамо". Об этом сообщает pressball.by.

- Рад, что ребята отнеслись серьезно к игре. Не было потери концентрации. Были звоночки в начале игры — могли пропустить. Благодарен, что наши игроки правильно отреагировали на эту ситуацию и довели матч до уверенной победы. Уже сейчас готовимся к Лиге Европы и все мысли только об этом.

- Пятничный результат в Бресте повлиял на настрой игроков?

- Конечно, "Динамо" не теряло очки долгое время. А тут увидели, что реальная ситуация сократить очковое отставание. В любом случае, мы должны были побеждать, если думать о чемпионстве.

Напомним, 25 августа в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы.


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