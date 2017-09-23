«Машина времени» сыграла в Минске лучшее за 47 лет 23.09.2017, 21:24

Фото: kp.by

В этом году легендарная группа, которой уже 47 лет, была на минской сцене особенно веселой и заводной.

Лидер Андрей Макаревич сыграл несколько ярких гитарных соло, а вместе с бас-гитаристом и солистом Александром Кутиковым не раз приглашал зрителей петь вместе. И пусть «Машина времени» по традиции не была многословна между песнями (почти все шли без комментариев), но такое взаимодействие артистов однозначно вдохновляло зал, пишет kp.by.

Фото: kp.by

В столичном Дворце Республики «Машина времени» выступает не впервые. И публика сюда приходит соответствующая. То есть обладатели билетов не рассчитывают на рок-концерт, где все вскакивают с мест после первых же песен. Но подпевали «машинистам» с первой же известной песни. Ну а настоящая стоячая овация началась с завершавшего основной сет-лист «Поворота» и продолжалась во время биса – «Однажды мир прогнется под нас» и «Свеча».

Фото: kp.by

В новую программу «Миром правит любовь» группа включила немало относительно новых и малоизвестных песен. А среди своих хитов «Машина времени» провела ротацию. Скажем, год назад в Минске звучала «Он был старшее ее», а вчера ее не было. Как и острой социальной вещи «Крысы», написанной лет пять назад и, как минимум, дважды звучавшей в Минске. Не услышали минчане также классическая «Ты или я». Зато добавились, к примеру, вещи с недавнего альбома «Мы».

Фото: kp.by

Интересно, что в этом году группа как никогда много сообщала о своем дне в Минске перед концертом. На странице в «Фэйсбуке» сначала поздравили техника Александра Кизиченко с прибавлением в семействе и показали все гитары группы: «Готовимся к сегодняшнему концерту в Минске», - такой была подпись к снимку.

Фото: kp.by

Затем появились фото с саундчека во Дворце Республики. Известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер опубликовал в Фэйсбуке фото с Андреем Макаревичем за игрой в бильярд за несколько часов до выступления «Машины времени».

Фото: kp.by

Под снимком практически сразу появился такой комментарий одной из пользовательниц: «Все отдала бы за участие в этой игре. Мечта!» Кстати, Владимир Яковлевич, который давно дружен с лидером группы, присутствовал в зале со своей компанией. Ну а завершился день интернет-постов таким приветом от «машинистов»: «Sold out! Спасибо, Минск! Вы молодцы!»

Фото: kp.by

Фото: kp.by

Фото: kp.by

Фото: kp.by

Фото: kp.by

Фото: kp.by