Минтруда рассказал, сколько в Беларуси пенсионеров 21 23.09.2017, 21:47

4,103

Денег на выплату пенсий в Фонде соцзащиты по-прежнему катастрофически не хватает.

На 100 работающих белорусов приходится 62 пенсионера (данные за 2016 год), рассказала начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич. По словам специалиста, в 1990 году этот показатель составлял 46 человек, пишет tut.by.

— Нагрузка пенсионной системы на экономику высока. Сегодня около 29 процентов населения — пенсионеры (с учетом силовиков), — рассказала специалист во время онлайн-конференции Минтруда по пенсионному обеспечению, отвечая на вопрос, сколько пенсионеров приходится на тысячу работающих белорусов.

По данным Минобороны, на 1 января этого года в Беларуси количество военных пенсионеров составило около 79 тысяч человек. Для сравнения: два года назад их было 82,8 тысячи человек.

Наталья Мурашкевич также сообщила, что соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в стране за 7 месяцев текущего года составило 39,5%.

У специалиста Минтруда также поинтересовались, сколько человек получает бонусы за долголетие, а также планируется ли снижать возрастной порог для начисления пенсионных бонусов?

— Сейчас доплату к пенсии получают 608,3 тыс. пенсионеров. Изменения по кругу лиц для установления доплаты не планируются, — сообщила Наталья Мурашкевич.

Напомним, в Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше.