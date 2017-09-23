Пьяные россияне посадили судно на мель возле берегов Швеции

Пьяные россияне посадили судно на мель возле берегов Швеции6
- 23.09.2017, 21:49
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Капитан судна и его помощник задержаны.
Сегодня утром полиция Швеции задержала гражданина РФ, являющегося капитаном грузового судна, и его помощника, тоже россиянина, по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местное издание Barometern (перевод - gordonua.com).
Судно под флагом Фарерских островов, которым они управляли, село на мель в двух километрах от города Оскарсхамн.
"Очевидно, что они были пьяны", – прокомментировал задержание россиян представитель пресс-службы местной полиции.
Позже задержанных поместили под арест.
По данным полиции, капитану 37 лет, а его помощнику – 50.