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Пьяные россияне посадили судно на мель возле берегов Швеции

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  • 23.09.2017, 21:49
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Фото: kustbevakningen.se

Капитан судна и его помощник задержаны.

Сегодня утром полиция Швеции задержала гражданина РФ, являющегося капитаном грузового судна, и его помощника, тоже россиянина, по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местное издание Barometern (перевод - gordonua.com).

Судно под флагом Фарерских островов, которым они управляли, село на мель в двух километрах от города Оскарсхамн.

"Очевидно, что они были пьяны", – прокомментировал задержание россиян представитель пресс-службы местной полиции.

Позже задержанных поместили под арест.

По данным полиции, капитану 37 лет, а его помощнику – 50.


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