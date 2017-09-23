Тысячи активистов оппозиции вышли на антикоррупционный протест в Баку 2 23.09.2017, 22:08

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Фото: azadliq.org

Акция протеста против коррупции 23 сентября прошла под лозунгом «Верните деньги, украденные у народа».

Протест в столице Азербайджана, санкционированный муниципальным правительством, был организован Национальным советом демократических сил, объединяющим ряд оппозиционных сил, сообщает «Настоящее время».

Согласно заявлению бакинской полиции, в митинге приняли участие около 2300 человек. Организаторы акции оспаривают официальные данные и считают, что фактическая посещаемость была выше. Информационное агентство Turan Azerbaijan сообщило, что в митинге в Ясамальском районе Баку участвовали тысячи человек.

Согласно заявлению властей, в ходе митинга инцидентов не произошло. В акции приняли участие сторонники Партии Народного фронта, Народно-демократической партии, Партии национальной государственности, Молодежной организации партии Мусават, Мусульманского союза и Движения НИДА.

Накануне митинга поступили сообщения о задержании властями по меньшей мере трех членов Партии Народного фронта. Информации об их освобождении пока нет.

Фото: azadliq.org

Акция протеста началась в 3 часа дня по местному времени и продолжалась около двух часов. К моменту ее окончания в районе проведения митинга было отключено электричество.

Протест под лозунгом «Верните деньги, украденные у народа» прошел после публикации резльтатов расследствания международной группы журналистов и активистов по борьбе с коррупцией в докладе «Азербайджанский «ландромат»» (Азербайджанская прачечная). В нем были названы имена государственных чиновников, подозреваемых в причастности к операциями по отмыванию денег.

В докладе утверждается, что эта операция представляла собой «сложную схему по отмыванию денег, через которую за два года благодаря четырем зарегистрированным в Великобритании подставным компаниям прошло 2,9 миллиарда долларов».

Пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов назвал доклад «абсурдным».

Активисты обвиняют правительство Азербайджана в репрессиях в отношении журналистов, активистов гражданского общества и правозащитников.

Они призвали западные правительства сделать больше, чтобы противостоять властям в Баку.

В связи с падением мировых цен на нефть в последние годы Азербайджан сталкивается с растущими социальными и экономическими проблемами.