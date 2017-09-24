Завтра придут с двойными налогами 12 24.09.2017, 8:39

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Три жизненных истории о том, почему проще выйти на Площадь.

Официальные СМИ на все лады раструбили новость о том, что Лукашенко готовит «либерализацию» бизнеса. На практике пока это выявилось только в том, что некоторые виды деятельности можно осуществлять без формальной регистрации – но с теми же налогами, проверками и прочей «головной болью», которая стала неотъемлемой частью будней ИП в Беларуси.

Не успев «ослабить поводья», власти уже сделали многозначительный намек в адрес частных фирм и индивидуальных предпринимателей, обвинив их в том, что большей частью частный капитал создал в пенсионном фонде «дыру» размером в $150 миллионов.

Начнутся ли новые поборы, и не только с предпринимателей? Ведь по новому указу Лукашенко – все мы «немного ИП», даже без регистрации. На этот и другие вопросы Charter97.org ответил лидер предпринимателей из Барановичей, общественный активист Николай Черноус.

- Верите в очередной раз объявленную «либерализацию» бизнеса?

- Есть хорошая народная пословица: «Собака лает – ветер носит». Говорить все можно. Говорить – это не мешки ворочать. А на самом деле все будет совсем по-другому.

Я расскажу три жизненные истории, которые, казалось бы, не имеют отношения к предпринимателям, но на самом деле, как в зеркале, отражают то, что будет с ИП.

В каждом случае я помогал людям, потому за подлинность историй ручаюсь.

Первая: молодая девушка из Барановичей, 23 года, ждала назначенной на февраль операции. В первый раз отказали, переназначили на 6-е сентября. Накануне раздается звонок из медицинского в Минске: если вы выйдете замуж за минчанина – мы вас тогда прооперируем как минчанку. И отказали в операции. Вот такая же «либерализация» будет с предпринимателями: поводят полгода за нос и подлейшим образом «кинут».

Вторая история: знакомая пришла в поликлинику. Пришла в 19.30, после работы, и видит на кабинете объявление: технический перерыв с 19.45 до 20.00. В кабинете штат – 8 человек, а никого уже и духу нет. Какой дурень придумал делать такие «технические» перерывы в конце рабочего дня? Точнее – почему нас держат за дурней, которые в это поверят? Для нужд народа у этой власти всегда приготовлен «технический перерыв». Так же будет и «либерализацией» для предпринимателей и вообще с любыми правами для людей: только ты о них вспомнишь – а тебе табличка: «технический перерыв».

Третья история: хороший знакомый получил травму глаза. Шесть месяцев ходил по докторам – состояние только ухудшилось. Я спрашиваю его: почему не дают направления на МРЭК (медико-реабилитационную комиссию – ред.)? Зная, что будут кормить «завтраками», пошел лично вместе с ним. Заходим в кабинет, а нам отвечают: нет времени – через полгода придете. Я взял книгу жалоб и написал: прошу оказать помощь врачу-офтальмологу такому-то для выдачи справки, потому что врач так загружен, что и справку написать не может.

Вот так и с «либерализацией» будет: затянут на полгода, потом еще на полгода, а потом сделают вид, что ничего не обещали.

Какая может быть у Лукашенко «либерализация»? Каждому свое: ему пустословить, а нам – дело делать. Ничему не надо верить. На эти обещания есть один ответ – выйти на Площадь и сказать: «Уходи, надоел уже!». Иначе еще 20 лет будет нас за нос водить.

- А как вы прокомментируете недавнее заявление ФСЗН, что из 150 миллионов долларов дефицита 96 миллионов – это якобы долги «частников». Будут увеличивать поборы?

- По своему опыту скажу: они в накладе не останутся, своего не упустят. Но парадоксальность ситуации в том, что государство и так не в накладе: задолженность по страховым выплатам они компенсируют штрафами.

Всех предпринимателей фактически обложили двойным налогом. Вначале вызывают и говорят: заплати такой и такой штраф. А потом и ФСЗН начинает брать свое. Если уже за человека взялись, то «выпотрошат» вдвойне. Еще и товар конфискуют. И это – урок всем белорусам. Сегодня собирают вдвойне с ИП, а завтра придут с двойными налогами к каждому.

В четверг, на прошлой неделе, «накрыли» знакомого в Слониме, который торговал бытовой химией. И если раньше только штрафы давали, то сейчас – дали и штраф, и товара забрали на миллионы. По двойному тарифу.

И эти двойные поборы для Лукашенко – важное подспорье. Власть как вакуум – затягивает в себя, что только может.

- И какой из всего этого выход?

- Выход такой: надо забыть фразы «лишь бы не меня» и «моя хата с краю». Как 20 лет назад выходили все – и предприниматели, кто бы чем ни торговал, и рабочие, и учителя – так и сейчас надо выходить на Площадь. Власть пытается нас разделить, им костью в горле любая сплоченность людей. Вот здесь и не надо давать властям шансов. Поможет всем нам только сплоченность. Проще самим выйти на Площадь, чем ждать, что они придут с нас по второму или третьему кругу собирать подать.