Кондолиза Райс: Русские ответят за невыполнение подписанных ими соглашений 5 24.09.2017, 8:59

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Кондолиза Райс

Фото: Getty Images/Fotobank.ru

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже работает над этим вопросом.

Легенда мировой дипломатии и экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью nv.ua, говоря о ситуации на Донбассе, заявила, что Россия должна нести ответственность за невыполнение подписанных ею соглашений.

"Русские должны нести ответственность за невыполнение соглашений, которые они подписали. Потому что цена соглашениям, которые одна из сторон системно не выполняет, низкая", - сказала она.

Кондолиза Райс подчеркнула, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон также это понимает.

"И мы работаем над этим вопросом", - добавила дипломат.