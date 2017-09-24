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Кричевские чиновники уповают на китайские грибы

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  • 24.09.2017, 9:08
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Фото: mogilev-region.gov.by

Ради этого китайскую делегацию завлекали «достопримечательностями» Кричева.

Кричевский райисполком заявил, что «принимает активные меры по привлечению инвестиций, в том числе зарубежных, в экономику района».

Делегация Цзянсуской групповой компании по зарубежному сотрудничеству (КНР) с деловым визитом посетила Кричев. Во время встречи с председателем райисполкома Дмитрием Бочковым стороны обсудили реализацию проекта по выращиванию грибов. На данном этапе разрабатывается бизнес-план, сообщает k-j.by.

Для организации производства грибов (шампиньоны, шиитаке, вешенки и др.) планируется использовать помещения на территории передислоцируемой воинской части в Кричевском районе. На новом предприятии намерены создать порядка 100 рабочих мест. Производительность завода составит от 3 тыс. т до 5,7 тыс. т продукции в год. В первую очередь, грибы будут поставлять на китайский рынок, а также закрывать внутренние потребности Беларуси.

После официальной части визита гости из Китая познакомились с достопримечательностями Кричева.

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Фото: mogilev-region.gov.by

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