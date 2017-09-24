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Контролеры из засады: «Урожайность» выросла в 4 раза

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  • 24.09.2017, 9:50
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Фото: onliner.by

Гендиректор «Минсктранса» одобрил «охоту» на граждан без жилетов и бейджей .

Во время прямой линии гендиректора ГП «Минсктранс» Леонтия Папенка спросили, зачем контролеры-ревизоры в общественном транспорте прячут видеорегистраторы и бейджи. Дескать, это неуважение ко всем пассажирам, подавляющее большинство которых – законопослушные граждане, оплатившие проезд, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Леонтий Папенок пояснил, что после введения такой маскировки количество выявленных безбилетников увеличилось в 4 раза.

При этом чиновник добавил, что в контрольно-ревизорской службе на протяжении многих лет наблюдается постоянный дефицит кадров. Желающие трудоустроиться есть, но многие увольняются после нескольких месяцев, а то и недель работы, потому что не выдерживают ее эмоциональных встрясок и издержек – безбилетники зачастую устраивают скандалы.

– Так, только в текущем месяце из контрольно-ревизорской службы уволилось 36 человек, принято на работу 25, – пояснил Папенок.

При этом глава «Минсктранса» согласился со звонившей, что культура обслуживания пассажиров контролерами-ревизорами нуждается в дальнейшем улучшении и совершенствовании.


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