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Трамп о режиме «человека-ракеты» в КНДР: Долго они не протянут

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  • 24.09.2017, 9:56
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Дональд Трамп

Президент США ответил на провокационные заявления министра иностранных дел Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которого он называет "человеком-ракетой", и министру иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо в ответ на заявление Хо о неизбежности ракетного удара по США. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что услышал, что министр иностранных дел Северной Кореи говорит о США. Если он повторяет мысли маленького "человека-ракеты", то очень долго они не протянут", – говорится в твите.

Трамп не уточнил, угрожает он конкретно Ыну и Хо или всей Северной Корее.

24 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в ходе своего выступления в Генеральной Ассамблее ООН заявил, что после того, как Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "человеком-ракетой", ракетный удар КНДР по США стал неизбежен.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Последнее – 3 сентября этого года. За последние два месяца она провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности сырой нефти и конденсатов.

19 сентября на Генассамблее ООН Трамп заявил, что у США есть мощь и терпение, но если нужно будет защищаться, "выбора не будет, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

21 сентября он анонсировал новые санкции против КНДР.


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