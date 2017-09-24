На Афоне обнаружены уникальные арабские рукописи 24.09.2017, 9:59

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Открытие ученых из Кувейта позволит иначе взглянуть на историю ислама.

Группа кувейтских ученых во главе с профессорами истории Абдулхади аль-Аджми и Мохаммад Аль-Марзуки исследовала библиотеки афонских монастырей, сообщает afonit.info. При этом, по словам археологов, одним из самых сложных этапов было получение разрешения на изыскания как со стороны греческих властей, так и со стороны руководства афонской монашеской республики, которая фактически имеет автономный статус.

«Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама (VIII-XIII века). Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами и т. д.», — отмечает доктор Абдулхади аль-Аджми

Ученым еще предстоит узнать, как уникальные манускрипты попали на Афон. Археологи назвали открытие «очень важным ориентиром» для тех, кто изучает историю ислама.

При этом ученые пока что не сообщают, в каком именно из 20 афонских монастырей ими была совершена находка.

Святая Гора Афон, которая в официальной административной системе Греции называется «Автономным монашеским государством Святой Горы» состоит из 20 монастырей, среди них один русский — Свято-Пантелеимонов монастырь. Первые монастыри, согласно преданию, появились на Афоне в V-VI веках нашей эры. Сейчас Святая Гора является одним из самых известных в мире мест паломничества и международным центром православного монашества.

Афонские библиотеки и архивы является местом, где хранится наибольшее количество древних рукописей разных эпох. В частности, на Афоне хранится более 15000 рукописей, написанных на пергаменте, бомбазине и бумаге. Собрание рукописей на Афоне богаче, чем в любой библиотеке во всем мире.

Иллюстрированные рукописи, число которых превышает 1800, с богатым декором, считаются произведениями искусства.