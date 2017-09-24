Рубль сдвигает Россию в дефолт 5 24.09.2017, 10:13

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Фото: reuters

Курс российской валюты может обрушиться уже завтра.

В понедельник курс доллара останется стабильным к мировым валютам, сохраняя текущий коридор в евро в 1,12. Рубль же вплотную приблизится к 60, сообщает издание rusjev.net.

Напомним, что, давая прогноз на прошлой неделе, эксперты, судя по всему, находились в полной растерянности – 40% из них проголосовали за рост пары, 40% – за ее падение и 20% – за боковой тренд. Также не внесли ясности и индикаторы, демонстрируя примерно такой же разброс в показаниях. Только графический анализ однозначно указывал на север, куда пара и отправилась, достигнув к среде 20 сентября высоты 1.2033.

Главным событием этого дня стало совсем нетипичное заседание Федрезерва США, на котором была подтверждена целесообразность еще одного повышения процентной ставки в 2017 году и трех повышений в 2018-ом. Кроме того, ФРС, наконец-то, решилась начать сокращение своего баланса. Все это привело к резкому росту доллара, и пара EUR/USD в одночасье упала на 170 пунктов, остановившись на уровне 1.1860. После чего быки энергично отыграли потери, и пара завершила неделю практически там же, где и начала – в зоне 1.1950, отыграв сценарии всех трех групп экспертов;

– что касается будущего GBP/USD, то здесь большинство экспертов (65%), поддержанные графическим анализом и 40% осцилляторов, ожидали коррекции пары вниз до уровня 1.3500. В качестве основного сопротивления назывался уровень 1.3665. Этот прогноз можно считать реализованным почти на 100%, так как, с учетом стандартного люфта, пара удержалась именно в этом канале.

В начале недели она опустилась до отметки 1.3463. Затем, на данных по розничным продажам в Великобритании, начала свой рост, после чего отреагировала на заседание ФРС, и в итоге вернулась к отметке 1.3500;

– естественно, что и пара USD/JPY не смогла проигнорировать новости из США. В первой половине недели прогноз по этой паре – боковой тренд, за который проголосовали 85% аналитиков, – был реализован с точностью до 1 пункта: начав неделю на уровне 111.09, выступление руководства Федрезерва в среду 20 сентября она встретила там же. После этого йена начала падать и завершила пятидневку в центральной зоне среднесрочного бокового канала, в котором движется уже более полугода, – на уровне 112.00;

– USD/CHF. Всего 15% аналитиков и графический анализ на Н4 встали на сторону быков, посчитав, что пара должна вырасти до уровня 0.9765. Но их немногочисленные голоса неожиданно получили активную поддержку со стороны ястребов из ФРС, благодаря чему пара почти что достигла указанной цели, поднявшись до высоты 0.9746. Что же касается конца рабочей недели, то его она встретила в районе сильного уровня поддержки/сопротивления 0.9700.

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, на момент, когда он пишется, еще не известны результаты федеральных выборов в Германии.

Уверены, не надо объяснять, какое влияние они могут оказать на движение основных валютных пар. Пока же, обобщая мнения аналитиков из целого ряда банков и брокерских компаний, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Благодаря решению ФРС о четырехкратном повышении процентной ставки в 2017-18г.г., большинство экспертов (60%) встало на сторону медведей, ожидая роста доллара и падения этой пары. Однако, диапазон колебаний, который указывают аналитики, укладывается в пределы 1.1800–1.2100, что позволяет говорить о продолжении бокового тренда, начало которому было положено в последнюю неделю августа.

Что же касается графического анализа, то он в ближайшие две-три недели предсказывает падение пары до уровня 1.1650. Но об этом можно говорить только при условии, что выборы в Германии не принесут для рынка неожиданных сюрпризов;

– что касается будущего GBP/USD, то понятно, что большинство индикаторов на D1 смотрят на север. Что же касается их коллег на Н4, то здесь вектор направлен горизонтально на восток. Ожидает продолжения бокового тренда в диапазоне 1.3460–1.3660 и графический анализ. Мнение экспертов на ближайшую неделю распределилось так: на стороне быков 35%, на стороне медведей – 45%, нейтральный прогноз дали 20%. Если же переходить к среднесрочному анализу, то здесь за рост доллара и падение фунта голосуют уже 80% экспертов. Уровни поддержки 1.3460, 1.3160, 1.2850. Уровни сопротивления 1.3660, 1.3835, 1.4000;

– USD/JPY. 85% аналитиков, поддержанные третью осцилляторов на D1, ожидают коррекции этой пары вниз до уровня 110.70, после чего восходящий тренд может продолжиться. Цели 112.65, 113.50 и 114.50. Поддержка на уровнях 111.10, 110.70, 109.85, 109.40;

– 80% индикаторов и графический анализ на D1 прогнозируют рост пары USD/CHF до горизонта 0.9770, а в случае прорыва, на 50 пунктов выше – до отметки 0.9820. Конечная цель – высота 0.9900. Однако, с этой точкой зрения согласны только 20% экспертов. Остальные же 80% склоняются к падению пары и ее движению в диапазоне 0.9585–0.9770. Такой сценарий поддерживают 25% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности этой пары. В случае прорыва нижней границы канала, следующая поддержка на уровне 0.9525.

Сбербанк намерен уйти с рынка ряда стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» в пятницу сообщил глава банка Герман Греф.

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело», – пожаловался Греф.

Он добавил, что Сбербанк испытывает сильное давление со стороны Европейского центробанка.

«Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам, под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка – это, конечно, очень серьезно осложнило жизнь», – сказал Греф.

В Европе Сбербанк представлен в виде Sberbank Europe – банковской группы со штаб-квартирой в Вене, которая управляет сетью из девяти дочерних банков в Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Украине и Германии. Кроме того, работает «дочка» в Швейцарии.

Этот бизнес убыточен вплоть до начала 2016 года – только тогда европейские «дочки» смогли выйти на прибыль.

Летом 2017 года Сбербанк продал бизнес в Словакии. Впрочем, самым «неудачным» рынком для крупнейшего госбанка РФ стала Хорватия.

В 2016 году власти страны обязали все банки пересчитать населению ипотеку по невыгодному для банкиров курсу, что привело к убыткам.

Еще 1,1 млрд евро Сбербанк может потерять на займах крупнейшему хорватскому холдингу Agrokor. Хорватское правительство заблокировало платежи по кредитам компании и взяло под контроль ее управление в апреле – после того, как был принят специальный закон для недопущения краха ретейлера, на который приходится 15% экономики страны.

Стоимость страховки от дефолта России резко выросла на фоне новых шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и ухудшения ситуации в российском банковском секторе, где за три недели сразу два банка из топ-15 – «Открытие» и Бинбанк – поступили на санацию в ЦБ и были де-факто национализированы.

5-летние кредитно-дефолтные свопы (CDS) – инструменты, позволяющие застраховаться на случай суверенного дефолта РФ, – за неделю поднялись на 18 базисных пунктов и впервые более чем за месяц превысили 150 б.п.

Рост котировок, отражающий риски вложений в Россию, стал рекордным с июня, когда в США был принят закон об антироссийских санкциях, усиливший уже введенные ограничения против банков и госкорпораций и лишивший президента Штатов права в одностороннем порядке их отменять.

«Причиной подобной динамики стали итоги заседания ФРС», – говорит управляющий по исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Александр Полютов: вопреки ожиданиям рынка, большинство членов Федрезерва – 11 из 15 – высказались за то, чтобы еще раз до конца года поднять процентную ставку; а в следующем году – сделать это трижды.

В результате сейчас котировки фьючерсов на ставку ФРС закладывают 63% вероятности нового ужесточения политики в декабре, хотя в начале недели было 35-40%. «Жесткая риторика заставляет игроков рынка постепенно переосмысливать дальнейшие инвестиционные стратегии, в первую очередь в отношении развивающихся рынков», – говорит Полютов.

На амплитуду движения российских CDS могла повлиять ситуация вокруг Бинбанка и ФК “Открытие”, отмечает старший аналитик AMarkets Артем Деев. Есть некоторая нервозность относительно дальнейшего развития ситуации с оставшимися двумя банками из БОМП.

Однако переоценка риска идет в глобальном масштабе, уточняет он: мы наблюдаем первую реакцию рынков на новые условия, которые задает Федрезерв. С октября американский центробанк обещает начать сокращать баланс, постепенно изымая долларовую ликвидность, залитую в систему после кризиса 2008-09 гг.

На этом фоне выросли CDS не только развивающихся рынков, но также, например, Германии или Китая.

В первую очередь от «долларового пылесоса» пострадают развивающиеся рынки – каждый доллар, изъятый ФРС, уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на 10 центов, показало опубликованное в августе исследование Института международных финансов (IIF).

По прогнозу JP Morgan, за три года Федрезерв может сократить баланс на 2,2 трлн долларов, что, исходя из модели IIF, приведет к оттоку капитала с рынков EM на 220 млрд долларов.

«В случае очередного повышения ставки ФРС в этом году доллар может укрепиться, а динамика валют развивающихся рынков станет более осторожной», – предупреждает стратег Сбербанк CIB Том Левинсон. Курс евро к доллару снизится до 1,18, а курс доллара к рублю может достичь отметки 60 рублей, говорит он.