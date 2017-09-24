Для борисовских спичек не могут найти директора 17 24.09.2017, 10:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Никто не хочет возглавлять «Борисовдрев» после скандала с «модернизацией».

В сентябре список вакансий руководителей в Борисовском районе на сайте Минского облисполкома пополнился еще одной позицией — генерального директора ОАО «Борисовдрев», сообщает ex-press.by.

Это многострадальной предприятие, несколько лет назад, прогремело на всю страну. Затянувшаяся модернизация, на которую было направлено более ста миллионов евро, не дала ожидаемого эффекта, что вызвало гнев Александра Лукашенко. За ее провал в ноябре 2013 года должностями поплатились чиновники самого высокого ранга, заместитель главы администрации Лукашенко ныне покойный Андрей Тур и «губернатор» Минской области Борис Батура.

Спустя несколько месяцев, в марте 2014 года был арестован генеральный директор ОАО «Борисодрев» Владимир Мальцев. В этом же году была официально завершена модернизация предприятия.

Несмотря на то, что позиция обвинения вызывала много вопросов у общественности, Мальцев был осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы за «злоупотребление властью или служебными полномочиями». В июле 2015 года Мальцев вышел на свободу по амнистии.

После него генеральным директором ОАО «Борисовдрев» был назначен Александр Елсуков, ранее работавший главным инженером макаронной фабрики в Борисове (филиал «Боримак» комбината хлебопродуктов). Спустя короткое время Елсуков покинул свой пост, как сообщали в СМИ, по состоянию здоровья.

В мае текущего года исполнять обязанности гендиректора стал финансист Геннадий Сысоев, который на пике своей карьеры возглавлял правление Белинвестбанка. В ноябре 2016 года пресс-служба банка сообщила, что Геннадий Сысоев покинул пост председателя правления «по семейным обстоятельствам».

На сегодняшний день официальная должность Сысоева — первый заместитель генерального директора ОАО «Борисовдрев». Это предприятие, судя по информации, которая иногда просачивается в прессу, до сих пор сталкивается с проблемами финансово-экономического характера.

Например, по состоянию на 1 февраля 2017 года ОАО «Борисовдрев» оказалось в списке субъектов хозяйствования Минской области, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам) и пеням.