Тадеуш Костюшко: герой многих народов 1 24.09.2017, 10:52

По решению комиссии ЮНЕСКО, 2017-й год был годом памяти Тадеуша Костюшко.

Вспоминают добрым словом Андрея Тадеуша Бонавентуру Костюшко во многих странах мира, в том числе – в Польше и США. И там, и там он является национальным героем. А что знают о нем его земляки? – задается вопросом np.by.

Кто вы, пан Тадеуш?

Тадеуш прославился своим участием в войне Речи Посполитой против Российской империи, восстании 1794 года, причем участии не рядовом, а в качестве генерала дивизии, и одного из самых успешных. И при этом, будучи плененным армией Российской империи, после двухлетнего плена в Петропавловской крепости, при личной беседе с Павлом І убедил последнего отпустить его и его солдат (всего более 20 тысяч человек) на свободу. Каким образом ему это удалось, история умалчивает, а историки наперебой спорят о его непревзойденных ораторских способностях. Единственное, чего потребовал российский царь, это прекращения сопротивления на польско-литвинских землях (в том числе, и на территории нынешней Беларуси). Это было возможно только при условии эмиграции, и воин уехал за границу – сперва в США, потом во Францию, а позднее – в Швейцарию.

Демократические взгляды самого Тадеуша снижали его собственные доходы – отказавшись от, говоря современными штампами, эксплуатации труда крестьян, проживавших на территории родового поместья их семьи, он постепенно утратил свои доходы и даже стал залезать в долги. К слову, именно в поместье Костюшки впервые на территории Речи Посполитой была полностью отменена панщина (необходимость обрабатывать определенный объем работ в пользу землевладельца за возможность жить на его земле) для женщин, а для мужчин – сокращена до совершенно смехотворных по тем временам двух дней в неделю.

Именно он продвигал идеи придания людям с ограниченными правами (в Америке – негров, в Речи Посполитой – крестьян и евреев) полноценного гражданства. По мнению молодого реформатора, только эти меры делали страну более устойчивой к внешним угрозам, в особенности – к угрозам военным.

Полное личное и имущественное освобождение своих крестьян Тадеуш Костюшко оформил в 1817 году. Только вот высочайшее разрешение на этот акт от российского царя получено так и не было.

За океаном, в США

В США о Тадеуше Костюшко сохранилось немало воспоминаний. Вступив в войну на стороне Континентальной армии, он не просто военным мастерством посрамил своих противников, но и стал основоположником фактически нового направления военной науки – американская военная инженерия своим развитием обязана именно ему.

Главный вклад, сделанный нашим соотечественником в американскую историю – это вклад инженерный. Действительно, будучи профессиональным военным инженером, он успешно находил оптимальные места для фортификационных сооружений (даже если эти находки в результате не были реализованы), а сами форты были признаны практически неуязвимыми. Именно усилиями общественности в США собирались средства на возведение памятников Тадеушу Костюшке как одной из знаковых фигур американской истории.

Правда, в истории сохранился и весьма прискорбный факт: бригадному генералу Костюшке в течение почти семи лет службы в континентальной армии не выплачивалась зарплата. Конечно, он в этом был не одинок – у правительства попросту не было средств на выплаты военным, однако, что называется, осадочек остался.

Память в Польше

Поляки рьяно хранят память своих героев, даже (или – особенно?) если речь идет о героях Речи Посполитой, конфедеративного, а позднее федеративного государства, которое объединяло, в том числе, и нынешние белорусские земли. Поэтому, признав его национальным героем, поляки всячески способствуют сохранению памяти о нем и его подвигах во имя независимости Речи Посполитой от Российской империи. Памятники и памятные знаки, связанные с генералом инженерных войск и бригадным генералом Тадеушем можно найти в буквальном смысле по всей стране.

Получить место в армии Польши по возвращении из-за океана молодой генерал не сумел. Причина пролегала в области политических интриг между последним королем Речи Посполитой, Станиславом Августом, и покровителями талантливого шляхтича, родом Чарторийских.

Память на родине

О том, что «нет пророка в своем отечестве», сказано весьма давно. Но уже в новом тысячелетии памятник Костюшке все же появился и в Беларуси – около Коссово, что под Ивацевичами. Именно там в 1746 году появился младенец, крещеный в католическую веру Андреем Тадеушем Бонавентурой. С точной датой рождения у историков расхождения – это либо 4, либо 12 февраля. Кроме того, в 1990-е годы на средства польской стороны был восстановлен дом, в котором будущий герой Польши родился.

Само восстание 1794 года в истории нашей страны рассматривается достаточно поверхностно, если не сказать, прохладно, а его поражение и репрессии по отношению ко всем участникам или даже просто заподозренным в «неблагонадежности» к Российской империи создали некоторый негативный ареол самому событию. И то сказать, ведь Костюшка требовал, по мнению большинства своих современников, невозможного – уважения к целостности своей страны, а также равных прав для всех ее жителей, вне зависимости от финансового и политического положения. Впрочем, эти мечты и сегодня выглядят несколько наивно…

Имя Тадеуша Костюшко носят: самая высокая гора Австралии, 34-метровый курган в польском Кракове, мосты в Нью-Йорке и американской Олбани, остров на Аляске, округ в американском штате Индиана, город на реке Мисисипи, а также более двухсот объектов по всему миру. Память героя, имя которого связывают в первую очередь с Польшей, увековечена в сотнях живописных полотен, скульптурных изображениях, музеях и литературных произведениях. Вот только помнят ли белорусы, что этот герой – нашей крови?