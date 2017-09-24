закрыть
24 сентября 2017, воскресенье, 12:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тадеуш Костюшко: герой многих народов

1
  • 24.09.2017, 10:52

По решению комиссии ЮНЕСКО, 2017-й год был годом памяти Тадеуша Костюшко.

Вспоминают добрым словом Андрея Тадеуша Бонавентуру Костюшко во многих странах мира, в том числе – в Польше и США. И там, и там он является национальным героем. А что знают о нем его земляки? – задается вопросом np.by.

Кто вы, пан Тадеуш?

Тадеуш прославился своим участием в войне Речи Посполитой против Российской империи, восстании 1794 года, причем участии не рядовом, а в качестве генерала дивизии, и одного из самых успешных. И при этом, будучи плененным армией Российской империи, после двухлетнего плена в Петропавловской крепости, при личной беседе с Павлом І убедил последнего отпустить его и его солдат (всего более 20 тысяч человек) на свободу. Каким образом ему это удалось, история умалчивает, а историки наперебой спорят о его непревзойденных ораторских способностях. Единственное, чего потребовал российский царь, это прекращения сопротивления на польско-литвинских землях (в том числе, и на территории нынешней Беларуси). Это было возможно только при условии эмиграции, и воин уехал за границу – сперва в США, потом во Францию, а позднее – в Швейцарию.

Демократические взгляды самого Тадеуша снижали его собственные доходы – отказавшись от, говоря современными штампами, эксплуатации труда крестьян, проживавших на территории родового поместья их семьи, он постепенно утратил свои доходы и даже стал залезать в долги. К слову, именно в поместье Костюшки впервые на территории Речи Посполитой была полностью отменена панщина (необходимость обрабатывать определенный объем работ в пользу землевладельца за возможность жить на его земле) для женщин, а для мужчин – сокращена до совершенно смехотворных по тем временам двух дней в неделю.

Именно он продвигал идеи придания людям с ограниченными правами (в Америке – негров, в Речи Посполитой – крестьян и евреев) полноценного гражданства. По мнению молодого реформатора, только эти меры делали страну более устойчивой к внешним угрозам, в особенности – к угрозам военным.

Полное личное и имущественное освобождение своих крестьян Тадеуш Костюшко оформил в 1817 году. Только вот высочайшее разрешение на этот акт от российского царя получено так и не было.

За океаном, в США

В США о Тадеуше Костюшко сохранилось немало воспоминаний. Вступив в войну на стороне Континентальной армии, он не просто военным мастерством посрамил своих противников, но и стал основоположником фактически нового направления военной науки – американская военная инженерия своим развитием обязана именно ему.

Главный вклад, сделанный нашим соотечественником в американскую историю – это вклад инженерный. Действительно, будучи профессиональным военным инженером, он успешно находил оптимальные места для фортификационных сооружений (даже если эти находки в результате не были реализованы), а сами форты были признаны практически неуязвимыми. Именно усилиями общественности в США собирались средства на возведение памятников Тадеушу Костюшке как одной из знаковых фигур американской истории.

Правда, в истории сохранился и весьма прискорбный факт: бригадному генералу Костюшке в течение почти семи лет службы в континентальной армии не выплачивалась зарплата. Конечно, он в этом был не одинок – у правительства попросту не было средств на выплаты военным, однако, что называется, осадочек остался.

Память в Польше

Поляки рьяно хранят память своих героев, даже (или – особенно?) если речь идет о героях Речи Посполитой, конфедеративного, а позднее федеративного государства, которое объединяло, в том числе, и нынешние белорусские земли. Поэтому, признав его национальным героем, поляки всячески способствуют сохранению памяти о нем и его подвигах во имя независимости Речи Посполитой от Российской империи. Памятники и памятные знаки, связанные с генералом инженерных войск и бригадным генералом Тадеушем можно найти в буквальном смысле по всей стране.

Получить место в армии Польши по возвращении из-за океана молодой генерал не сумел. Причина пролегала в области политических интриг между последним королем Речи Посполитой, Станиславом Августом, и покровителями талантливого шляхтича, родом Чарторийских.

Память на родине

О том, что «нет пророка в своем отечестве», сказано весьма давно. Но уже в новом тысячелетии памятник Костюшке все же появился и в Беларуси – около Коссово, что под Ивацевичами. Именно там в 1746 году появился младенец, крещеный в католическую веру Андреем Тадеушем Бонавентурой. С точной датой рождения у историков расхождения – это либо 4, либо 12 февраля. Кроме того, в 1990-е годы на средства польской стороны был восстановлен дом, в котором будущий герой Польши родился.

Само восстание 1794 года в истории нашей страны рассматривается достаточно поверхностно, если не сказать, прохладно, а его поражение и репрессии по отношению ко всем участникам или даже просто заподозренным в «неблагонадежности» к Российской империи создали некоторый негативный ареол самому событию. И то сказать, ведь Костюшка требовал, по мнению большинства своих современников, невозможного – уважения к целостности своей страны, а также равных прав для всех ее жителей, вне зависимости от финансового и политического положения. Впрочем, эти мечты и сегодня выглядят несколько наивно…

Имя Тадеуша Костюшко носят: самая высокая гора Австралии, 34-метровый курган в польском Кракове, мосты в Нью-Йорке и американской Олбани, остров на Аляске, округ в американском штате Индиана, город на реке Мисисипи, а также более двухсот объектов по всему миру. Память героя, имя которого связывают в первую очередь с Польшей, увековечена в сотнях живописных полотен, скульптурных изображениях, музеях и литературных произведениях. Вот только помнят ли белорусы, что этот герой – нашей крови?


Мнение

Бонусы или санкции
Бонусы или санкции Татьяна Новикова
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!