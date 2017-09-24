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В Пружанах кошка спасла шесть человек

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  • 24.09.2017, 11:12
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Простая белорусская кошка повторила подвиг гусей из Древнего Рима.

Два дня назад, 20 сентября, в Пружанах загорелся многоквартирный дом. Шесть человек, в том числе двое детей, могли погибнуть в пламени, если бы не кошка, пишет газета «Раённыя буднi».

В четыре ночи спасателям поступил тревожный вызов: горел жилой четырехквартирный дом по улице Свободы. Когда пожарные приехали на место происшествия, то увидели, что огонь полностью охватил веранду в первой квартире, перекинулся на такую же деревянную пристройку второй квартиры и на общую крышу здания. Из огня спасатели вынесли троих жильцов — двоих престарелых родителей, одному из которых было трудно передвигаться без дополнительной помощи, и их нетрезвого сына. А также помогли покинуть помещение жильцам второй квартиры — матери с пятилетним сыном и годовалой дочерью.

Позже выяснилось, что пожар возник из-за непотушенного окурка. Хозяйка квартиры, откуда пошел огонь, призналась, что ранее там курил ее нетрезвый сын. Скорее всего, сигарета зажгла мебель, но женщина просто залила диван водой и ушла.

А вот спасти жильцов второй квартиры помогла их кошка. Домашнее животное учуяло дым и начало мяукать, чем разбудило мать с двумя детьми. Как утверждают сами пожарные, «подвиг» животного помог спасти жизни шести человек.


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