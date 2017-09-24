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ИП Гродно дали первый отпор торговцам из Средней Азии

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  • 24.09.2017, 11:23
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Фото: bymedia

«Гости» с Востока решили проверить товар у белорусских предпринимателей.

«В Гродно на рынке «Южный» начались первые контакты ИП с выходцами из Средней Азии и носили характер словесной перепалки. Гости пришли на рынок, видимо, или в поисках документов на товар, или мониторили группы товаров у ИП», - написал руководитель ОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Вот, что получилось, пишут ИП:

Фото: facebook.com

«Из разговора на повышенных тонах с узбеками, выяснила: они находятся три месяца по времени регистрации, на территории страны открыли уже 168 магазинов, хозяин находится в Узбекистане, заявляют, что «работали, работаем и будем работать». Наглость зашкаливает! А еще сказали ,что им не нужно ИП, так как между Беларусью и Узбекистаном якобы есть «договоренность».

Фото: facebook.com

Ответ другого ИП на это:

«Наглость может и зашкаливает, но работают они с нашего молчаливого согласия . Ни в одной стране народ не позволил бы таким образом открыть свой бизнес и уничтожить местных ИП».


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