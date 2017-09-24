Референдум в Курдистане: новая страна на карте или формальность 1 Ольга Цветкова, tut.by

24.09.2017, 11:32

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Приведет ли референдум 25 сентября к резкому изменению баланса сил в регионе?

25 сентября в Северном Ираке состоится референдум о независимости его самой благополучной и автономной части — иракского Курдистана.

Опросы показывают, что большинство местного населения проголосует «за», и, если все пойдет по планам курдов, уже к 2019 году на карте мира появится новое государство. Независимый Курдистан станет не только очередной пощечиной Старому Свету с его искусственно насажденными границами в бывших колониях, новым сильным игроком на нефтяном рынке, но еще и региональным союзником России и Израиля, которые поддерживают курдские стремления отделиться от Ирака вопреки всему остальному миру.

Кто такие курды?

Более 40 миллионов курдов, проживающих в горных районах Ирака, Ирана, Сирии, Турции и Армении, — это четвертая по численности этническая группа на Ближнем Востоке и заодно — самая крупная, не имеющая собственного государства. В зависимости от страны, в границах которой живут курды, они исповедуют ислам, христианство или вообще не являются верующими. Помимо самого курдского языка с его тремя непохожими диалектами, большинство говорит еще как минимум на арабском или на турецком, а так как преподавание во многих местных университетах ведется по западным канонам — еще и на английском. В Иране и Турции курдское население подвергается дискриминации, а их партии и организации автоматически зачисляются в террористические. В Ираке и Сирии, напротив, курдские войска пешмерга активно борются с ИГИЛ и получают поддержку Запада.

Два практически священных города для курдов — нынешняя столица автономии Эрбиль и нефтяная столица Киркук. Эрбиль в античной Месопотамии был родиной Иштар, богини любви, плодородия и политической мощи, что для курдов во многом — одно и то же. Киркук — историческая столица Курдистана и причина раздора с Ираком, который не готов расстаться со своим самым прибыльным, с точки зрения нефтедолларов, регионом.

Сегодня Иракский Курдистан — самый спокойный и процветающий регион страны. Здесь нет разрушенной инфраструктуры, зато есть собственный бюджет, ощущение безопасности и благополучия. Нефтяные ресурсы даже при условии падения цен на нефть обещают стабильный доход, а местные водные запасы (еще один очень значительный фактор развития местной экономики) превышают водные запасы всей остальной территории Ирака.

Призрак независимости

После Первой мировой войны Севрский мирный договор предполагал создание Курдского государства, но многочисленные разногласия и претензии европейских держав на территории Ближнего Востока похоронили эти планы. На протяжении 20-го века курдам несколько раз удавалось создать крайне недолговечные государства, например, Мехабад в Иране в 1946 году, где родился нынешний президент Автономного курдского региона Масуд Барзани.

Начиная с 1970-х годов Иракский Курдистан постепенно становился все более автономным, но это давалось немалой кровью: массовая арабизация, насильственное переселение из богатого нефтью Киркукского района в концентрационные лагеря, массовое уничтожение химическим оружием в Халабдже в 1988 году…

У курдов нет причин любить Ирак. Только за последние 30 лет — средний возраст населения Иракского Курдистана — курды пережили трехлетний геноцид (1986−1989), восстание за независимость (1991), гражданскую войну (1994−1997), Иракскую кампанию (2003 — 2011) и вторжение ИГИЛ (с 2014 года).

Неудивительно, что иракские войска пешмерга, одни из самых подготовленных и опытных в регионе, оказались в авангарде борьбы с ИГИЛ.

Референдум со стороны

Курдские формирования пешмерга активно ввязались в войну с ИГИЛ не только ради защиты уже существующей курдской автономии, но и для «освоения» исторических территорий, в том числе Киркука, который теперь входит в состав спорных территорий с Ираком. Пока шла операция по освобождению территорий, захваченных так называемым Исламским государством, иракских курдов как минимум с воздуха поддерживали американские войска. Положительная риторика относительно самоопределения курдов звучала из Лондона, Вашингтона и Брюсселя. Закончилась она вместе с освобождением Мосула и назначением окончательной даты референдума о независимости Курдистана. Западные союзники уже не в первый раз отворачиваются от курдов, как только перестают в них нуждаться. Сегодня самоопределение Курдистана однозначно поддерживают только Израиль и Россия.

Для Израиля, не имеющего дипломатических отношений с Ираком, независимый Курдистан не только толерантный и относительно многоконфессиональный буфер между ним и арабским миром, но еще и аналогичный пример мытарств народа без страны.

Для России новая страна на карте Ближнего Востока — намного больше, чем географическая отметка. Несколько дней назад «Роснефть» заключила договор, согласно которому объем российских инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру новообразованного государства может превысить 1 миллиард долларов. Таким образом сама компания сможет конкурировать с «Газпромом», пока что монополистом на поставки газа в Европу, а Эрбиль значительно улучшит свое экономическое положение на фоне падающих цен на нефть и шатких отношений с соседями.

Соседи — Турция, Иран и Сирия — выступают против курдского самоопределения из-за опасений, что вирус независимости затронет местное курдское население, что в условиях закручивающих политические гайки Турции и Ирана и без того распадающейся Сирии может еще больше усложнить ситуацию. Тем более, что сирийские курды уже сейчас с завистью посматривают на иракских коллег.

Багдад, который уже пригрозил ввести войска в случае, если курдский референдум повлечет за собой насилие, опасается, что отколовшийся Курдистан вызовет эффект домино в Ираке, который внутренне уже давно разделен на суннитскую и шиитскую части. Опять же залежи нефти и водные ресурсы, которые в таком случае окажутся под контролем предприимчивых курдов, станут для иракцев труднодосягаемыми.

А что курды?

Курды настаивают, что «дружеский развод» с Ираком пройдет мирно. «Сразу после голосования ничего не изменится, так как сам процесс объявления независимости займет до двух лет и будет включать переговоры с Багдадом. Соседние страны могут ввести экономические санкции. Но основные опасения вызывает Киркукский район: иракское правительство боится того, как люди проголосуют там, а значит, может занять жесткую позицию, что приведет к новой гражданской войне», — считает политический обозреватель Дана Навзар Джаф.

Курды обвиняют центральные власти в несоблюдении Конституции 2005 года, где прописывались широкие права автономии региона. В недавнем интервью The Guardian президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил: «Начиная с Первой мировой войны и до сегодняшнего дня мы не являемся частью Ирака. У нас своя география, земля и культура. У нас свой язык. Мы отказываемся быть подчиненными».

Еще до оглашения официальной даты референдума в Эрбиле уже активно разрабатывали дизайн новых паспортов и денег. Сегодня во всем северном Ираке вы едва ли увидите хоть один иракский флаг, зато курдские флаги будут везде — от футболок до кулонов. «Геноцид курдов закончился всего 25 лет назад. Когда меня называют иракцем, я чувствую себя униженным», — признавался Ари Мамшае, представитель администрации президента Барзани, отвечающий за подготовку референдума.

«Самоопределение — святое право каждого народа. Нас более 40 миллионов. Некоторые страны насчитывают всего несколько сотен тысяч жителей, но все же имеют суверенитет. В прошлом нам не раз отказывали в независимости. В этот раз мы ее получим. Что значит проголосовать «за»? Это — конец преследованиям, а также двойным и тройным стандартам в отношении гражданства. Для нас это — возможность стать хозяевами своей судьбы», — продолжает он.

Но не все курды поддерживают референдум. Для многих он — инициатива всего лишь одной из нескольких влиятельных политических групп в стране, которая едва ли учитывает интересы всех сторон. Президент Барзани, инициировавший референдум, пришел к власти в 2005 году, был переизбран на второй срок, получив почти 70% голосов в свою поддержку, после чего в 2013 году парламент продлил срок его полномочий еще на 2 года. В условиях борьбы своей страны с ИГИЛ Барзани продолжил исполнять обязанности президента, и именно его легитимность ставят под вопрос противники референдума. «Решение о проведении референдума было подготовлено наспех только одной группой людей, в то время как в целом парламент [Иракского Курдистана] был парализован действиями президента, который юридически таковым уже не является. Многие не признают законность подобного голосования», — рассказывает Дана Навзар Джаф.

Помимо дороговизны и весьма символического характера, референдум имеет и другие слабые места. Например, неясно, каким образом будет решаться вопрос с регионами, отвоеванными у ИГИЛ и контролируемыми пешмергой, которые Багдад считает иракскими, а курды — своими. Непонятно, каким образом Курдистан планирует выстраивать отношения с Западом, который не раз доказывал переменчивость своих взглядов в отношении неудобных курдов и консервативность в признании новых государственных образований.

В глобальном мире, где независимость — зачастую формальность, Курдистан пытается доказать обратное. И если у него это получится, многие могут последовать его примеру.

Ольга Цветкова, tut.by