Николай Статкевич: Мы, патриоты, реальная альтернатива этой власти 2 24.09.2017, 11:46

1,266

Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса обратился к согражданам накануне задержания.

22 сентября на выходе из минского офиса профсоюза РЭП после заседания Рады Белорусского Национального Конгресса был задержан один из его лидеров Николай Статкевич.

А накануне политик рассказал сайту palitviazni.info о протестах в Беларуси и реальной альтернативе действующей власти:

- Могут ли этой осенью повториться весенние протесты?

- Я не буду гадать, но обязанность демократических сил, если они хотят быть народными лидерами, делать людям предложения. Надо вести их за собой, давать им возможность выразить свой протест публично. Хотя в этом случае мы принимаем основной удар режима на себя.

Мы должны пытаться. И когда пытаемся, то люди начинают понимать, что это мы - патриоты - единственная реальная альтернатива власти. Поэтому будем продолжать делать то, что и делали раньше. Чтобы люди знали, что мы выступаем за них. А мы - это те, кто выступает за независимость, за свободу, демократию, за белорусскую Беларусь.

Насколько я знаю, отрицательный рейтинг власти после брутальных действий 25 марта вырос сразу на 15 процентов. Это не пошло на пользу режима. Власть понесла репутационные потери в отношениях со своим новыми европейскими «друзьями». Но, повторюсь, самое главное - это потеря доверия тех 15 процентов белорусов. Люди осудили тот разгон.

Я уверен, что наша жажда свободы победит. Власть будет либо уступать, либо своими брутальными действиями против наиболее известных активистов будет все глубже загонять себя в безысходный кризис.